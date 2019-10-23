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      У Німеччині виступили проти санкцій ЄС щодо Росії

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      У Німеччині виступили проти санкцій ЄС щодо Росії
      У Німеччині виступили проти санкцій ЄС щодо Росії / Колаж 24 каналу

      Частина депутатів Бундестагу вважає, що санкційна політика Євросоюзу проти Російської Федерації "тріщить по швах".

      За інформацією DW, члени правопопулістської фракції "Альтернативи для Німеччини" заявили, що санкції потрібно скасувати. За словами глави фракції Бернда Баумана, санкційна політика ЄС не досягла своєї мети.

      До слова: Євросоюз продовжив санкції проти Росії

      Вона нібито заважає врегулюванню конфлікту на Донбасі. А ще завдає значної шкоди німецькій економіці та політичним стосункам Німеччини і Росії. Політик закликав німецьку владу під час наступного голосування в Євросоюзі не підтримувати продовження санкцій проти Росії.

      До слова, раніше проти "Альтернативи" для Німеччини проводилося розслідування через незаконне фінансування з-за кордону. Німецькі ЗМІ припускають, що відправником коштів німецьким правим популістам цілком ймовірно був Кремль.

      Коли ЄС запровадив санкції проти Росії?

      Вперше Євросоюз ввів економічні санкції проти Кремля у 2014 році після анексії Криму та агресії на Донбасі. Відтоді обмеження постійно продовжувалися через небажання Москви почати деескалацію ситуації. У санкційний список потрапили понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і в так званих окупованих територій Донеччини та Луганщини. 

      Економічні санкції ЄС включають:

      • обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; 

      заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт); 

      • заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ;

      • обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

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      Теги: Новини Росії Санкції Новини Криму Анексія Криму Євросоюз Новини України
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