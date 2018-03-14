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У Німеччині затримали чоловіка, який, ймовірно, хотів напасти на Меркель: фото

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / Getty Images

У Німеччині правоохоронці затримали невідомого, коли з будівлі парламенту виходила канцлерка Ангела Меркель.

Про це пише Die Welt.

Це сталось після того, як члени Бундестагу підтримали Меркель на посаді федеральної канцлерки країни. Коли Меркель вийшла з будівлі, аби пройти до свого авто, невідомий став щось "голосно кричати не німецькою мовою".

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Аби "знешкодити" чоловіка, його притиснули до землі саме в той момент, коли канцлерка сідала до автомобіля, щоб поїхати до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зрештою, невідомого затримали.

Причини інциденту з'ясовують.

Нагадаємо, у середу, 14 березня, Ангела Меркель вчетверте очолила німецький уряд.

Ангела Меркель — німецький політик, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), з 2005-го року — Федеральний канцлер Німеччини. Перша жінка Федеральний канцлер Німеччини. У 2015 році стала людиною року за версією журналу "Тайм", а також найвпливовішою жінкою планети за версією журналу "Форбс".

Теги: Новини політики Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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