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В Германии задержали мужчину, который, вероятно, хотел напасть на Меркель: фото

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / Getty Images

В Германии правоохранители задержали неизвестного, когда из здания парламента выходила канцлер Ангела Меркель.

Об этом пишет Die Welt.

Это произошло после того, как члены Бундестага поддержали Меркель на посту федерального канцлера страны. Когда Меркель вышла из здания, чтобы пройти к своему авто, неизвестный стал что-то "громко кричать на немецком языке".

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Чтобы "обезвредить" мужчину, его прижали к земле именно в тот момент, когда канцлер садилась в автомобиль, чтобы поехать к президенту Франку-Вальтер Штайнмайеру. В конце концов, неизвестного задержали.

Причины инцидента выясняются.

Напомним, в среду, 14 марта, Ангела Меркель в четвертый раз возглавила немецкое правительство.

Ангела Меркель — немецкий политик, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), с 2005 года — Федеральный канцлер Германии. Первая женщина Федеральный канцлер Германии. В 2015 году стала человеком года по версии журнала "Тайм", а также самой влиятельной женщиной планеты по версии журнала "Форбс".

Теги: Новости политики Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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