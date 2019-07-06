17:09
6 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чим Путін Папу дивував. Як Гітлер піднімає демографію Росії
      Вєсті Кремля
      20:34, 5 липня
      Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду
      Вєсті.UA
      19:54, 5 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У Польщі засудили чиновника, який співпрацював з Росією

      27 Читать новость на русском
      У Польщі засудили чиновника, який співпрацював з Росією
      У Польщі засудили чиновника, який співпрацював з Росією / Фото з соціальних мереж

      У Варшаві суд засудив екс-чиновника міністерств економіки та енергетики Марека У. до трьох років ув'язнення за шпигунство на користь Російської Федерації.

      У період з березня 2015 року по січень 2016 року польський чиновник надавав Головному розвідувальному управлінню Генерального Штабу Російської Федерації інформацію про енергетичну безпеку Польщі, повідомляє місцева радіостанція RMF24.

      До слова: Дуда: Росія вкотре показує своє неприємне імперське обличчя

      За даними слідства, Марек "допоміг зібрати характеристики" на співробітників свого відділу. Чиновник мав доступ до секретної інформації у сфері енергетики.

      Наприкінці 2018 року у Росії затримали американця Пола Вілана за звинуваченням у шпигунстві. Він скаржиться на погрози з боку слідчих. Також він звинувачує російську сторону у нелюдських умовах утримання – детальніше про це читайте за посиланням.

      Читайте також: Польща викликала посла РФ через інформаційні стенди про Смоленську катастрофу

       

      blog_ava
      Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні
      28521
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Польщі Енергетика Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      сьогодні , 16:01 Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      Блог Медіа 521
      Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      сьогодні , 14:31 Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      Анастасія Зазуляк 2313
      Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      сьогодні , 12:01 Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 1169
      Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      сьогодні , 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      Наталія Печерська 945
      Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      сьогодні , 08:25 Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      Сергій Климовський 8213
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук