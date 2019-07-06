У Польщі засудили чиновника, який співпрацював з Росією

У Варшаві суд засудив екс-чиновника міністерств економіки та енергетики Марека У. до трьох років ув'язнення за шпигунство на користь Російської Федерації.

У період з березня 2015 року по січень 2016 року польський чиновник надавав Головному розвідувальному управлінню Генерального Штабу Російської Федерації інформацію про енергетичну безпеку Польщі, повідомляє місцева радіостанція RMF24.

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За даними слідства, Марек "допоміг зібрати характеристики" на співробітників свого відділу. Чиновник мав доступ до секретної інформації у сфері енергетики.

Наприкінці 2018 року у Росії затримали американця Пола Вілана за звинуваченням у шпигунстві. Він скаржиться на погрози з боку слідчих. Також він звинувачує російську сторону у нелюдських умовах утримання – детальніше про це читайте за посиланням.

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