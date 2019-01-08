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      У Польщі збільшили мінімальну зарплату: скільки отримуватимуть українські заробітчани

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      У Польщі збільшили мінімальну зарплату: скільки отримуватимуть українські заробітчани
      У Польщі збільшили мінімальну зарплату: скільки отримуватимуть українські заробітчани / Ілюстративне фото

      З нового 2019 року мінімальна зарплата у Польщі для працівників на найменш кваліфікованих посадах становитиме 12 тисяч гривень. На таких посадах здебільшого працюють українські заробітчани.

      Про це повідомляє UBR.

      Згідно з розпорядженням польського уряду, з початку 2019 року валова мінімальна зарплата для всіх працівників у країні становитиме 2250 злотих (16 тисяч 550 гривень). Це на 7,1% (150 злотих) більше, ніж у попередньому році. Так, працівник на найменш кваліфікованій посаді отримуватиме "на руки" близько 1634 злотих (12 тисяч 20 гривень, що майже втричі більше, ніж в Україні).

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      Крім мінімальних місячних окладів, уряд Польщі переглянув і погодинні ставки. Тож з 1 січня 2019 року мінімальна валова ставка складе 14,7 злотих за годину (100 гривень). Тобто чистими грошима працівники отримуватимуть близько 10,7 злотих за годину (73-74 гривні).

      Варто зауважити, що ​​законодавчо встановлена мінімальна зарплата не поширюється на цивільно-правові договори. Наприклад, на договори щодо комісійної оплати праці.

      Зазвичай працівники, які отримують "мінімалку", працюють повний робочий день. Проте у разі неповної зайнятості (неповний робочий день, 1/4 часу і так далі) мінімальна зарплата вираховуватиметься пропорційно відпрацьованому часу.

      Зростання мінімальної зарплати в Польщі торкнеться і розрахунку розміру вихідної допомоги у разі звільнення працівника. З 2019 року роботодавець зобов'язаний буде видавати допомогу у розмірі не більше 15 мінімальних валових зарплат, тобто 33 тисячі 750 злотих (248 тисяч 300 гривень).

      Слід зазначити, що польський уряд пильно стежить за дотриманням роботодавцями встановлених нормативів. У разі несплати працівникові належної зарплати, Національна інспекція праці штрафуватиме роботодавців на суму від 1 тисячі до 30 тисяч злотих.

      Нагадаємо, з 2019 року мінімальна зарплата в Україні зросте на 12,1% і становитиме 4173 гривні на місяць.

      Теги: Новини України Гроші Новини Польщі Мінімальна зарплата Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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