У Порошенка прокоментували появу Путіна на агітаційних бордах кандидата у президенти

Агітаційні борди кандидата у президенти Петра Порошенка із зображенням президента Росії Володимира Путіна є офіційною рекламою, сплаченою із виборчого фонду політика. У штабі Порошенка кажуть, що не просили у Путіна згоди на використання його зображення. В рекламі.

Жителі Харківщини 9 квітня помітили рекламні борди Порошенка, на яких його обличчя зображене навпроти обличчя Путіна. На бордах також є напис "21 квітня. Вирішальний вибір".

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Путін – поза законом. Він розв’язав війну проти України. Він анексував Крим. Він вбивця тисяч і тисяч українців,

– заявили у штабі Порошенка.

Там додали, що завдання такого рекламного сюжету – нагадати Україні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент та верховний головнокомандувач, фаховий, добре освічений і досвідчений дипломат, вправний переговорник з високим міжнародним авторитетом.



Сюжет борду не означає, ніби в команді Порошенка вважають Зеленського агентом Путіна. Категорично ні. Але ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого, непідготовленого президента, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль,

– додали у штабі Порошенка.

Борди Порошенка з зображенням Путіна порушують закон: чому? Така політична реклама є порушенням закону "Про рекламу". У законі вказано, що а рекламі заборонено "вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи". А ще закон говорить, що "участь у передвиборній агітації забороняється особам, які не є громадянами України". Чи давав Путін згоду на використання свого зображення у рекламі Порошенка? Чи має Путін українське громадянство? У публічному доступі ствердна відповідь на ці запитання відсутня.

Коли другий тур виборів президента? Другий тур виборів відбудеться в неділю, 21 квітня. Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський (30,24% голосів) та Петро Порошенко (15,95%). Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. Не забудьте із собою прихопити паспорт та тимчасово змінити місце голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Назвати ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.