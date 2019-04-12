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      Антон Голобородько

      У Порошенка залишився лише один козир, або Чому штаб президента вже змирився

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Президент України

      Результати опитування від соціологічної групи "Рейтинг" невблаганні. Щоб не робили у штабі Порошенка, Зеленський випереджає за оцінками соціологів більш ніж у двічі.

      До виборів лишилось трохи більше тижня, і наздогнати цей розрив, якщо й не неможливо, то надскладно. У штабі Петра Порошенка це розуміють. У приватній розмові один з робітників штабу розказав, що прощальну вечірку вони вже відгуляли. А люди поступово починають шукати нову роботу…

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      Ще одне підтвердження – інформаційна кампанія. Плакати з Путіним, ролики зі "збитим вантажівкою" Зеленським… Інакше, як агонія, це не назвеш. Та і в самому штабі дивуються, як їх "відділ комунікацій" до такого додумався. Більше того, навіть не вірять, що це їх продукт.

      У нас там адекватні люди, професіонали, вони не могли, – каже співрозмовник.

      У регіональних штабах, зокрема в Харкові, таку інформаційну кампанію взагалі називають не інакше ніж "підстава". Але що насправді могло б змінити розклад сил? Що може запропонувати Порошенко за тиждень до виборів? В його рукаві залишився тільки один козир – воєнний стан. Та це вже відіграна карта. Дістати її знову з колоди? Але однаково спрацювати може тільки для відтермінування поразки. Серйозно розглядати цей варіант можна тільки у разі відновлення масштабних бойових дій. Але тут навряд чи можна обійтися без "допомоги" з Кремля. Та й чи піде на це Порошенко?

      Все це розуміють у штабі і, не дивлячись на "хорошу міну при поганій грі", рахують останні дні.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Публікації Порошенко і Зеленський
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