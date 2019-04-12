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      Порошенко звільнив губернатора-фігуранта справи про вбивство Гандзюк

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      Андрій Гордєєв
      Андрій Гордєєв / фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко звільнив із посади голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.

      Відповідний указ є оприлюднений на сайті глави держави.

      Звільнити Гордєєва Андрія Анатолійовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,
      – мовиться у документі.

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      Тимчасовим виконувачем обов’язків глави Херсонської ОДА Порошенко призначив Дмитра Бутрія.

      Що відомо про Андрія Гордєєва?З 2012 року був депутатом Херсонської міської ради. Протягом 2014 – 2016 років був народним депутатом України ("Блок Петра Порошенка"). Указом президента у 2016 році був призначений головою Херсонської ОДА.

      Батько Гандзюк звинуватив Гордєєва у причетності до замовлення вбивства активістки. Окрім Гордєєва, у цьому було звинувачено голову Херсонської облради Владислава Мангера та заступника голови ОДА Євгена Рищука. Усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним, переконує батько загиблої.

      Зазначимо, що ще 6 квітня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв подав у відставку за власним бажанням. 10 квітня уряд погодив його звільнення

      Що треба знати про вбивство Гандзюк:

      31 липня у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіків тіла. 22 серпня правоохоронці повідомили, що затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      4 грудня 2018 року правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. Ймовірно, Левін переховується у Домінікані. Його оголошено у розшук.

      Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.

      11 лютого очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства Гандзюк. 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід: арешт на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень. Того ж дня за Мангера заставу внесли. 18 лютого Мангер уже вийшов на роботу.

      3 квітня суд прийняв рішення повернути електронний браслет Мангеру, а також зобов'язав його здати закордонний паспорт. Дія запобіжного заходу триватиме протягом 60 діб – тобто до 1 червня.

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      Теги: Новини України Новини політики Гордєєв Андрій Анатолійович Справа Катерини Гандзюк Новини Херсона Петро Порошенко
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