Порошенко уволил губернатора-фигуранта дела об убийстве Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

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Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению,

– говорится в документе.

Временным исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА Порошенко назначил Дмитрия Бутрия.

Что известно об Андрее Гордееве?С 2012 года был депутатом Херсонского городского совета. В течение 2014 – 2016 годов был народным депутатом Украины ("Блок Петра Порошенко"). Указом президента в 2016 году был назначен главой Херсонской ОГА.



Отец Гандзюк обвинил Гордеева в причастности к заказу убийства активистки. Кроме Гордеева, в этом обвинили главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и заместителя главы ОГА Евгения Рищука. Все эти чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным, убеждает отец погибшей.

Отметим, что еще 6 апреля глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев подал в отставку по собственному желанию. 10 апреля правительство согласовало его увольнение.

Что нужно знать об убийстве Гандзюк:

31 июля в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела. 22 августа правоохранители сообщили, что задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

4 декабря 2018 года правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. Вероятно, Левин скрывается в Доминикане. Он объявлен в розыск.

Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновники сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным.

11 февраля главе Херсонского облсовета Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк. 15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. В тот же день за Мангера залог внесли. 18 февраля Мангер уже вышел на работу.

3 апреля суд принял решение вернуть электронный браслет Мангеру, а также обязал его сдать загранпаспорт. Действие меры пресечения продлится в течение 60 суток, то есть до 1 июня.