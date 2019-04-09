Дело Гандзюк: еще один фигурант написал заявление об отставке с высокой должности

Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук, который, как утверждают активисты, может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении.

В частности, на своей странице в Facebook, чиновник отметил, что в облгосадминистрацию он пришел вместе с Андреем Гордеевым и идет вместе с ним. По его словам, именно так и должно быть.

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"Жалею ли я о том, что променял свою уютную жизнь на работу в ОГА? Нет. И если бы пришлось начать все сначала, я прошел бы этот путь еще раз. Что я получил взамен? Моя должность – это опыт, большой опыт и возможность помогать людям. Я получил седины и уважение многих людей в области", – отметил Рищук.

Относительно своего будущего, он утверждает, что в дальнейшем будет работать депутатом облсовета.

"Что касается того проплаченного абсурда под названием "Кто заказал Катю Гандзюк", могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика. Что касается меня, то я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика", – несколько цинично заявил Рищук.

Ранее отец Екатерины Гандзюк подозревал в причастности к убийству его дочери – активистки и советницы мэра Херсона – председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и представителя от "Батькивщины", председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. По его словам, они сотрудничали с официальным подозреваемым и организатором преступления Левиным, который имеет криминальное прозвище "Москаль-младший".

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Правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на Гандзюк. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

Впоследствии журналисты проекта расследований "Схемы" выяснили, что советник и юрист председателя облсовета за неделю до нападения на Гандзюк отдал Левину в пользование на 7 лет отель Oasis Beach на 57 номеров. Кроме того, экс-работники отеля рассказали, что заведением владеет, в том числе и сын Мангера – Иван.

Сама же Екатерина Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк?31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Позже активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.