11:03
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Дело Гандзюк: еще один фигурант написал заявление об отставке с высокой должности

      150 Читати новину українською
      Евгений Рищук
      Евгений Рищук / Соцсети

      Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук, который, как утверждают активисты, может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении.

      В частности, на своей странице в Facebook, чиновник отметил, что в облгосадминистрацию он пришел вместе с Андреем Гордеевым и идет вместе с ним. По его словам, именно так и должно быть.

      Читайте также: Дело Екатерины Гандзюк: почему глава Херсонщины Гордеев подал в отставку

      "Жалею ли я о том, что променял свою уютную жизнь на работу в ОГА? Нет. И если бы пришлось начать все сначала, я прошел бы этот путь еще раз. Что я получил взамен? Моя должность – это опыт, большой опыт и возможность помогать людям. Я получил седины и уважение многих людей в области", – отметил Рищук.

      Относительно своего будущего, он утверждает, что в дальнейшем будет работать депутатом облсовета.

      "Что касается того проплаченного абсурда под названием "Кто заказал Катю Гандзюк", могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика. Что касается меня, то я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика", – несколько цинично заявил Рищук.

      Ранее отец Екатерины Гандзюк подозревал в причастности к убийству его дочери – активистки и советницы мэра Херсона – председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и представителя от "Батькивщины", председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. По его словам, они сотрудничали с официальным подозреваемым и организатором преступления Левиным, который имеет криминальное прозвище "Москаль-младший".

      Читайте также: Убийство Гандзюк: активисты пикетировали АП и офис "Батькивщины", фото и видео

      Правоохранители заочно объявили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на Гандзюк. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.

      Впоследствии журналисты проекта расследований "Схемы" выяснили, что советник и юрист председателя облсовета за неделю до нападения на Гандзюк отдал Левину в пользование на 7 лет отель Oasis Beach на 57 номеров. Кроме того, экс-работники отеля рассказали, что заведением владеет, в том числе и сын Мангера – Иван.

      Сама же Екатерина Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса.

      Что известно о деле Екатерины Гандзюк?31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, в результате чего женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Позже активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      как разворачивались последние события относительно смерти екатерины гандзюк:

       

      blog_ava
      Есть посерьезнее угроза, чем Путин, – дипломат
      сегодня
      1404
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Херсона Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зміна місця голосування: що для цього потрібно і чи варто взагалі йти на вибори?
      сегодня , 10:01 Зміна місця голосування: що для цього потрібно і чи варто взагалі йти на вибори?
      Артем Овдієнко 147
      Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      сегодня , 08:40 Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 3393
      Минимализм в дизайне интерьера
      8 апреля , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      304
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      8 апреля , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 3223
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      8 апреля , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 354
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Оскар 2018: Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой
      5 марта 2018 , 06:37
      Російські клуби, на які працюють українці, та УЄФА всіх обманювали – як нові викривальні документи б'ють по Росії
       8 ноября 2018 , 20:14
      Стали известны ТОП-10 новых электромобилей в мире
       13 февраля , 09:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук