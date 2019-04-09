Справа Гандзюк: ще один фігурант написав заяву про відставку з високої посади

Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук, який, як стверджують, активісти, може бути причетним до вбивства активістки Катерини Гандзюк, написав заяву про звільнення.

Зокрема, на своїй сторінці у Facebook, чиновник зауважив, що в облдержадміністрацію він прийшов разом з Андрієм Гордєєвим і йде разом із ним. За його словами, саме так і має бути.

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"Чи шкодую я про те, що проміняв своє затишне життя на роботу в ОДА? Ні. І якщо б довелося почати все спочатку, я пройшов би цей шлях ще раз. Що я отримав натомість? Моя посада – це досвід, великий досвід і можливість допомагати людям. Я отримав сивини та повагу багатьох людей в області", – зазначив Рищук.

Щодо свого майбутнього, він переконує, що надалі працюватиме депутатом облради.

"Що стосується того проплаченого абсурду під назвою "Хто замовив Катю Гандзюк", можу сказати одне. Я вірю, що рано чи пізно знайдемо справжнього замовника. Щодо мене, то я все сказав в СБУ, пройшов поліграф і є готовим допомагати всім, хто шукає справжнього замовника", – дещо цинічно заявив Рищук.

Раніше батько Катерини Гандзюк підозрював у причетності до вбивства його доньки – активістки та радниці мера Херсона – голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука та представника від "Батьківщини", голову Херсонської облради Владислава Мангера. За його словами, вони співпрацювали з офіційним підозрюваним і організатором злочину Левіним, шо має кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

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Правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, він був важливим елементом підготовки та організації нападу на Гандзюк. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

Згодом журналісти проекту розслідувань "Схеми" з'ясували, що радник і юрист голови облради за тиждень до нападу на Гандзюк віддав Левіну в користування на 7 років готель Oasis Beach на 57 номерів. Крім того, екс-працівники готелю розповіли, що закладу, зокрема, і син Мангера – Іван.

Сама ж Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.

Що відомо про справу Катерини Гандзюк? 31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.