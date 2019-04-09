10:56
9 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мізуліна попередила, що йога провокує гомосексуалізм. Бревномети для армії РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 квітня
      Вєсті.UA: Чи отримає Саакашвілі подарунок від майбутнього президента. П'ять копійок Луценка
      Вєсті.UA
      20:24, 8 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Справа Гандзюк: ще один фігурант написав заяву про відставку з високої посади

      1325 Читать новость на русском
      Євген Рищук
      Євген Рищук / Соцмережі

      Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук, який, як стверджують, активісти, може бути причетним до вбивства активістки Катерини Гандзюк, написав заяву про звільнення.

      Зокрема, на своїй сторінці у Facebook, чиновник зауважив, що в облдержадміністрацію він прийшов разом з Андрієм Гордєєвим і йде разом із ним. За його словами, саме так і має бути.

      Читайте також: Справа Катерини Гандзюк: чому очільник Херсонщини Гордєєв подав у відставку

      "Чи шкодую я про те, що проміняв своє затишне життя на роботу в ОДА? Ні. І якщо б довелося почати все спочатку, я пройшов би цей шлях ще раз. Що я отримав натомість? Моя посада – це досвід, великий досвід і можливість допомагати людям. Я отримав сивини та повагу багатьох людей в області", – зазначив Рищук.

      Щодо свого майбутнього, він переконує, що надалі працюватиме депутатом облради.

      "Що стосується того проплаченого абсурду під назвою "Хто замовив Катю Гандзюк", можу сказати одне. Я вірю, що рано чи пізно знайдемо справжнього замовника. Щодо мене, то я все сказав в СБУ, пройшов поліграф і є готовим допомагати всім, хто шукає справжнього замовника", – дещо цинічно заявив Рищук.

      Раніше батько Катерини Гандзюк підозрював у причетності до вбивства його доньки – активістки та радниці мера Херсона – голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука та представника від "Батьківщини", голову Херсонської облради Владислава Мангера. За його словами, вони співпрацювали з офіційним підозрюваним і організатором злочину Левіним, шо має кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      Читайте також: Вбивство Гандзюк: активісти пікетували АП і офіс "Батьківщини", фото та відео

      Правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, він був важливим елементом підготовки та організації нападу на Гандзюк. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

      Згодом журналісти проекту розслідувань "Схеми" з'ясували, що радник і юрист голови облради за тиждень до нападу на Гандзюк віддав Левіну в користування на 7 років готель Oasis Beach на 57 номерів. Крім того, екс-працівники готелю розповіли, що закладу, зокрема, і син Мангера – Іван.

      Сама ж Катерина Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.

      Що відомо про справу Катерини Гандзюк? 31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      як розгорталися останні події щодо смерті катерини гандзюк:
      blog_ava
      Прогноз погоди на 9 квітня: в Україну прокрадуться дощі і стане прохолодніше
      сьогодні
      3079
      Теги: Новини політики Новини України Новини Херсона Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зміна місця голосування: що для цього потрібно і чи варто взагалі йти на вибори?
      сьогодні , 10:01 Зміна місця голосування: що для цього потрібно і чи варто взагалі йти на вибори?
      Артем Овдієнко 138
      Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      сьогодні , 08:40 Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 3318
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      8 квітня , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      1684
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      8 квітня , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 3179
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      8 квітня , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 737
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук