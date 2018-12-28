У Порошенка зростає антирейтинг, тому в другому турі він програє, – експерт

Експерти наголошують, що у нинішнього президента України Петра Порошенка продовжує зростати антирейтинг через те, що він не бореться з корупцією та навіть прикриває її.

Таку думку висловив експерт, політолог Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Експерти припустили, які партії потраплять у новий парламент

За словами експерта, поряд з проблемою війни та економіки, в Україні є проблема корупції, а Петро Порошенко замість того, щоб очолити боротьбу з нею та набрати на цьому собі балів, став одним із тих, хто прикрив всіх корупціонерів і очевидно не просто так.

Але суспільство це не оцінило, тому досі продовжує зростати антирейтинг Порошенка. Якщо копнути глибше у сьогоднішні рейтинги, у яких Петро Олексійович перебуває на другому місці, видно, що в нього збільшився і антирейтинг. Тому в другому турі він програє всім,

– заявив Солонтай.

Експерт також зазначив, що в Україні політика давно стала способом наживи та бізнесу. Для влади боротьба з корупцією – це звільнення сільських голів, проте на вищому рівні політики свідомо вичавлюють гроші з людей.

"Звичайно, суспільство це знає. Навіть, коли з людей вимагають хабарі, вони розуміють, що це система, яка веде до верхівки влади. І Податкова служба давним-давно є такою ж – вона завжди піднімала великі гроші", – сказав Солонтай.

До слова, Олександр Солонтай наголосив, що розчарування від того, хто пройде у другий тур, може знизити явку до менш ніж 50%. На визначення людей сильно повпливають не стільки об'єднання кандидатів, скільки олігархи. Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ, Медведчук – це реальні гравці на полі впливу на думку людей. Вони з своїми каналами та іншими медіаресурсами можуть допомогти вирости кандидату, а можуть і "втопити" його.