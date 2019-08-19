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      У пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" загинула дитина та громадянка Австралії

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      Пожежа у готелі "Токіо Стар"
      Пожежа у готелі "Токіо Стар" / Соцмережі

      У ніч проти 17 серпня в Одесі горів готель "Токіо Стар". Пожежа забрала життя 9 людей. Родичі вже опізнали 6 загиблих, серед них є дитина та громадянка Австралії.

      Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що серед опізнаних тіл п'ять українців: два жителі Одеської області, двоє киян і житель Дніпра, пише "Думская".

      Коротко про головне: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      Ще однією жертвою пожежі в "Токіо Стар" стала громадянка Австралії.

      Всього унаслідок пожежі постраждали 19 людей, серед них – 1 дитина та 2 іноземців. 7 людей загинули на місці пожежі, а ще одна людина – у "швидкій", а під час проведення слідчих дій на місці пожежі знайшли тіло дев'ятого загиблого.

      Яким був стан готелю "Токіо Стар" до пожежі – дивіться тут. Що з ним зараз – фото за посиланням.

      10 постраждалих госпіталізували, з них 7 – перебувають у важкому стані, а 2 – у стані середньої важкості. Серед госпіталізованих є іноземець, громадянин Сьеєрра-Леоне. Постраждав також громадянин Литви, але він від госпіталізації відмовився.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом Чорного затримали.

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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Жертви Діти і неповнолітні Новини Одеси Австралія Кримінальні новини Геннадій Труханов
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