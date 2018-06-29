У Путіна зреагували на проблеми з відвідуванням утримуваних у Росії та Україні осіб

Прес-секретар президента Росі Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль визнає наявність труднощів у переговорах щодо відвідування утримуваних в РФ та Україні осіб.

Про це повідомляє ТАСС.

Там, як і раніше, відбувається досить проблематична ситуація з синхронізацією дій двох омбудсменів. Зрозуміло, що досить великий дефіцит взаємної довіри, але поки – повна розкоординація. Про ефективність їх роботи – судити президентам, тому що саме вони давали доручення своїм підлеглим,

– заявив Пєсков.

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При цьому він запевнив, що "процес триває", і російська сторона "залишається прихильною домовленостям, яких було досягнуто лідерами РФ і України".

Речник Путіна назвав це "досить складним шляхом" і заявив, що тими ж питаннями про утримуваних осіб "вельми успішно" займається група лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука.

Існує нерозуміння, чому навколо якихось конкретних прізвищ концентрується інтерес української сторони і абсолютно ігноруються інші особи, які також пребувають у відповідних установах на території РФ,

– зазначив Пєсков.

Він також нагадав, що у російського омбудсмена Тетяни Москалькової "були проблеми, коли вона була у Києві".

"Фактично без попереднього повідомлення її колега (Денісова) приїхала до РФ... Тут головним чином – поки нездатність сторін домовитися про алгоритм дій і про режим відвідувань", – додав Пєсков.

Нагадаємо, 28 червня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула в російську колонію, щоб відвідати політв’язня Олега Сенцова, проте омбудсмена не впустили до нього.