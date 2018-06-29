23:15
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Путіна зреагували на проблеми з відвідуванням утримуваних у Росії та Україні осіб

725 Читать новость на русском
Пєсков прокоментував проблеми з відвідуванням утримуваних у Росії та Україні осіб
Пєсков прокоментував проблеми з відвідуванням утримуваних у Росії та Україні осіб / Gazeta.ru

Прес-секретар президента Росі Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль визнає наявність труднощів у переговорах щодо відвідування утримуваних в РФ та Україні осіб.

Про це повідомляє ТАСС.

Там, як і раніше, відбувається досить проблематична ситуація з синхронізацією дій двох омбудсменів. Зрозуміло, що досить великий дефіцит взаємної довіри, але поки – повна розкоординація. Про ефективність їх роботи – судити президентам, тому що саме вони давали доручення своїм підлеглим,
– заявив Пєсков.

Читайте також: Росія приховує реальний стан здоров'я українських політв’язнів, в тому числі Сенцова, – Денісова

При цьому він запевнив, що "процес триває", і російська сторона "залишається прихильною домовленостям, яких було досягнуто лідерами РФ і України".

Речник Путіна назвав це "досить складним шляхом" і заявив, що тими ж питаннями про утримуваних осіб "вельми успішно" займається група лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука.

Існує нерозуміння, чому навколо якихось конкретних прізвищ концентрується інтерес української сторони і абсолютно ігноруються інші особи, які також пребувають у відповідних установах на території РФ,
– зазначив Пєсков.

Він також нагадав, що у російського омбудсмена Тетяни Москалькової "були проблеми, коли вона була у Києві".

"Фактично без попереднього повідомлення її колега (Денісова) приїхала до РФ... Тут головним чином – поки нездатність сторін домовитися про алгоритм дій і про режим відвідувань", – додав Пєсков.

Нагадаємо, 28 червня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула в російську колонію, щоб відвідати політв’язня Олега Сенцова, проте омбудсмена не впустили до нього.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
сьогодні, 22:04 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
1702
США хочет вернуть Россию в G7?
сьогодні, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 331
"Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
сьогодні, 20:01 "Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
Катерина Петренко 316
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
сьогодні, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1274
Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
сьогодні, 19:01 Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
Іван Вербицький 566
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук