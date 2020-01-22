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      У резиденції президента біля Києва мисливці вистрілюють тварин: фото 18+

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      У резиденції президента біля Києва попри заборону вбивають тварин / ecoethics.ru

      Мисливці попри заборону полюють на червонокнижних тварин у президентській резиденції "Залісся", що розташована поблизу села Залісся Броварського району на Київщині. Через це у лісі валяються туші вбитих лосів і оленів, які потім обгризають собаки.

      Деталі про полювання на тварин і фото вбитих звірів опублікував Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр" еколог Володимир Борейко на сайті організації. Світлини йому надали жителі сусідніх сіл, розташованих поряд з резиденцією.

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      За словами еколога, на вихідних у районі заказника "Велеківське болото" в "Заліссі" полюють кілька десятків мисливців. Він сам 5 січня 2020 року був у "Заліссі" і особисто чув більше 40 пострілів.

      Полювання ведуться як з облавних вишок, яких в "Заліссі" близько сотні, так і з індивідуальних вишок. Так як мисливці стріляють по тваринах п'яними, вони роблять багато підранків, які потім йдуть в ліс і там гинуть,
      – додав Борейко.

      Природоохоронець відзначив, що серед вбитих тварин не тільки олені, а й лосі, які занесені до Червоної книги України.


      Туші мертвих тварин у президентській резиденції "Залісся" / фото 18+

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      Борейко також нагадав, що 10 років тому третій президент Віктор Ющенко підписав Указ про створення у "Заліссі" національного парку, але "наступна влада в особі Януковича-Порошенко-Зеленського цей Указ не виконала".


      Рештки вбитих мисливцями тварин у резиденції "Залісся" / фото 18+

      Тим часом в Офісі Президента Володимира Зеленського переконують, що зараз у "Заліссі" немає полювань.

      У цих державних організаціях діє заборона на проведення полювань, якої вони неухильно дотримуюються,
      – йдеться у відповіді ОПУ на запит Борейка.


      Відповідь ОПУ екологу Борейку щодо полювання у резиденції "Залісся"

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Екологія Офіс Президента Президент України Новини Києва Світ тварин
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