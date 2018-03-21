У Росії 13-річна школярка влаштувала стрілянину у школі: шокуючі деталі інциденту

Дівчинка, що влаштувала стрілянину у у місті Шадринськ Курганської області Росії, імовірно, діяла не одна та все добре спланувала, а зброю їй напередодні подарував батько. За словами її матері, дитину вона виховувала одна, відтак втратила над нею контроль, оскільки через перехідний вік у дитини розпочався складний період.

Раніше повідомлялося, що у місті Шадринськ Курганської області Росії 13-річна дівчина у школі під час перерви влаштувала стрілянину, в результаті якої щонайменше 7 дітей постраждали: один із учнів отримав поранення в скроню, відтак його госпіталізували, а решта потерпілих відбулися синцями та саднами.

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Зазначалося, що школярка використовувала пневматичний пістолет, який їй подарував батько напередодні, причім потайки від мами та бабусі.



13-річна школярка Наталя, що влаштувала стрілянину

Як переконує один зі свідків у коментарі ресурсу ZNAK, дівчат було троє, і вони, окрім пневматичного пістолета, мали ще ножі. За його словами, вони закрили кабінет і розпочали стрілянину.

Інший учень навчального закладу, де стався інцидент, своєю чергою стверджує, що все відбувалося на уроці географії та було добре продумано.

Одна дівчинка сказала, що їй погано, щоб її проводили до медика. А інша дівчинка закрила кабінет в той час, як учитель проводжав першу – тобто у них був план. Після того, як в класі залишилися тільки школярі, одна з учениць і влаштувала стрілянину… Перед пострілом в однокласника вона попросила у нього пробачення,

– каже він.

За словами одного із місцевих журналістів, дівчинку, що зробила напад, вже затримали. Як зауважив він, є інформація, що однокласники "холодно ставилися до неї", а сама дівчинка намовила ученицю з 8 класу та вони разом "зайшли до класу, де власне і влаштували стрілянину", пише "Дождь".

"Системи охорони в школі немає, а на вході відвідувачів зустрічає літня бабуся. Також у школі працює штатний психолог, однак він не володіє великим досвідом роботи", – додав представник ЗМІ.

Наразі прокуратура регіону розпочала розслідування, а можливою причиною стрілянини вони розглядають конфлікт між однокласниками, повідомляє "Інтерфакс".



Неповнолітній дівчинці пневматичний пістолет подарував батько

Натомість директорка школи заявила, що жодних особливих розбіжностей в класі не було, як і немає претензії до її батьків.

Зауважимо, що мати 13-річної дівчинки, яка влаштувала дитину, зізналася, що "втратила дочку" та бере всю вину на себе, передає Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

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Як повідомила жінка, доньку вона виховувала одна, без чоловіка та недогледіла за школяркою, у якої розпочався складний період через перехідний вік. Зараз мати перебуває в поліції, де допитують її дочку.