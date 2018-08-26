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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Росії ідея відновлення спільної держави зійшла нанівець після анексії Криму, – соціолог

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У Росії більше не думають про ідею спільної держави у складі білорусів, росіян та українців
У Росії більше не думають про ідею спільної держави у складі білорусів, росіян та українців / Ілюстративне фото

Після анексії Криму та війни на Донбасі в Росії не думають про ідею спільної держави, про триєдиний народ у складі білорусів, росіян та українців.

Про це в інтерв'ю білоруській службі "Радіо Свобода" розповів директор російського центру соцдосліджень "Левада-Центр" Лев Гудков.

Раніше це уявлення (про триєдиний народ у складі білорусів, росіян та українців) поділяли, але воно зникло. Це залишки радянської системи освіти, коли все зводилося до Київської Русі. Сьогодні це зберігається швидше, як пам'ять, як спільне минуле, але не як майбутнє різних народів, різних країн. Ідея відновлення спільної держави зійшла нанівець після анексії Криму та війни на Донбасі,
– розповів Гудков.

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Він додав, що раніше була популярна ідея відкритих, але самостійних держав. Проте сьогодні "дедалі більше посилюється популярність ідеї закритих кордонів з митницями та прикордонним контролем".

"Але розуміння, що імперію вже не відновити, сьогодні зміцнилося", – наголосив експерт.

Гудков також розповів, що більшість населення Росії, а сааме 80-85% вважають, що воно не в змозі впливати на політику Кремля.

"Опір, особливо щодо зовнішньої політики, дуже невеликий. Анексія Криму фактично консолідувала все російське населення, розколола середній клас, розколола тих, хто виходив на антипутінські мітинги у 2011-2012 роках. Частка тих, хто засуджував "приєднання" Криму і розв'язану війну на Донбасі, становила 7-12%", – розповів експерт.

До слова, згідно з соціологічними дослідженнями, особиста популярність президента Росії Володимира Путіна зменшилася до мінімуму з 2013 року: 32% респондентів ставляться до нього несхвально.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Війна на Донбасі Анексія Криму соціологічне дослідження статистика
Джерело: 24 Канал
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