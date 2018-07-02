У Росії озвучили кількість українців, які отримали паспорт РФ у 2018 році

У першому кварталі 2018 року 19 тисяч 427 українців формально відмовилися від українського громадянства й отримали російський паспорт.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Росії, йдеться у програмі "Донбас.Реалії".

Читайте також: Правозахисник назвав кількість осіб, яких Росія видворила з Криму

За даними офіційної статистики російського відомства, 85 тисяч 119 українців стали росіянами у 2017 році.

Окрім того, вказано, що автори законопроекту №495240-7, який було внесено у Держдуму РФ щодо змін у законах "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" і "Про громадянство Російської Федерації", запевняють, що два мільйони українців загалом, із них 970 тисяч начебто вихідців зі сходу України, постійно перебувають на території країни-агресора.

"У 2017 році ми зафіксували біля чотирьох з половиною мільйонів перетинів українцями кордону з Росією", – розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.