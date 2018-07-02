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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Росії озвучили кількість українців, які отримали паспорт РФ у 2018 році

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Майже 20 тисяч українців отримали російський паспорт у першому кварталі 2018 року
Майже 20 тисяч українців отримали російський паспорт у першому кварталі 2018 року / Фото з відкритих джерел

У першому кварталі 2018 року 19 тисяч 427 українців формально відмовилися від українського громадянства й отримали російський паспорт.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Росії, йдеться у програмі "Донбас.Реалії".

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За даними офіційної статистики російського відомства, 85 тисяч 119 українців стали росіянами у 2017 році.

Окрім того, вказано, що автори законопроекту №495240-7, який було внесено у Держдуму РФ щодо змін у законах "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" і "Про громадянство Російської Федерації", запевняють, що два мільйони українців загалом, із них 970 тисяч начебто вихідців зі сходу України, постійно перебувають на території країни-агресора.

"У 2017 році ми зафіксували біля чотирьох з половиною мільйонів перетинів українцями кордону з Росією", – розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики
Джерело: 24 Канал
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