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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      У Росії послушник лаври спалив себе заживо через коронавірус: деталі

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      Чоловік втік з лікарні та підпалив себе
      Чоловік втік з лікарні та підпалив себе / nashapolsha.pl / Ілюстративне фото

      Послушник Троїце-Сергієвої лаври, що у Московскій області, Дмитро Пелипенко спалив себе заживо. Зробив він це, коли дізнався, що хворий на коронавірус COVID-19.

      Чоловік отримав 90% опіків тіла – вижити йому не вдалося, про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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      Пелипенко потрапив до лікарні з пневмонією ще 16 квітня Незабаром він отримав позитивний тест на COVID-19. В ніч з 23 на 24 квітня Дмитро втік через вікно першого поверху, вирвавши москітну сітку.

      За кілька годин його знову привезли до лікарні. За словами очевидців, він облився легкозаймистою рідиною на ганку церкви, розташованої на території того ж медичного закладу. Ймовірно, це була лампадна олія.

      Довідка.  Станом на 27 квітня у Росії офіційно підтвердили 87 147 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. Це – більше, ніж у Китаї. 794 людини померли від ускладнень, спричинених хворобою, натомість 7 346 – одужали.

      Напередодні в.о. головного лікаря у Красноярському краї РФ викинулась у вікно через перепрофілювання закладу під COVID-госпіталь. Стан жінки – наразі важкий, вона перебуває у реанімації.

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Самогубство Новини Росії Коронавірус COVID-19
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