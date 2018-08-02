У Росії співробітники поліції затримали кота-наркокур'єра

У Новомосковську працівники поліції затримали кота, який повинен був пронести наркотики до місцевої колонії. Тварина раніше жила на території колонії, але один з в'язнів забрав його з собою після звільнення.

Про це повідомили на сайті МВС РФ.

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Зазначається, що працівники колонії отримали інформацію про те, що туди збираються відправити партію наркотиків використовуючи для цього кота, який раніше мешкав у місці позбавлення волі.

Наркотики планували доправити у спеціальному нашийнику, який виготовили для цієї мети.

Співробітниками відділу по контролю за оборотом наркотиків ОМВД Росії по місту Новомосковську спільно з колегами з УФСІН Росії по Тульській області затримано підозрюваних, які намагалися передати наркотичні речовини у виправну колонію загального режиму,

– повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.

В результаті оперативно-розшукових заходів затримано 32-річного жителя Кіреєвского району та його спільниця – 22-річна мешканка міста Болохово. У схованці-нашийнику тварини виявлено, за попередніми даними, 5,79 грама гашишу і 1,56 грама амфетаміну.