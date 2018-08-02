"Наркобарону" з Херсона не вдалось стати мільйонером: подробиці від поліції

У Генічеському районі Херсонської області працівники Управління протидії наркозлочинності разом зі слідчими національної поліції провели операцію "Мак". У її результаті вдалося викрити та арештувати 35-річного чоловіка, який вирощував цілу "плантацію" елітної коноплі.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Херсонської області.

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Аграрій-ентузіаст не просто посадив коноплю "для себе", щоб мати у господарстві трохи цієї рослини. Він вирощував тільки елітні сорти коноплі і ретельно їх доглядав – дбайливо та грамотно використовував парниковий ефект, до кожного куща підвів систему крапельного поливу. До того ж, підозрюваний чоловік обробляв посадку найкращими мінеральними добривами та іншими засобами для прискорення росту коноплі.



Фото "палантації" затриманого злочинця

Не потрібно було проводити ретельного обшуку, щоб виявити на присадибній ділянці будинку підозрюваного 74 кущі конопель. А поруч чоловік обладнав спеціальне приміщення для вирощування та сушіння коноплі в осінньо-зимовий період.



У спеціальному приміщенні чоловік вирощував коноплю і взимку

Поліція встановила, що підозрюваний замовляв насіння коноплі через інтернет за ціною однієї насінини у майже сім євро. А через тиждень він вже планував збирати врожай. Зі своєї "плантації" чоловік міг зібрати понад 30 кілограмів наркотиків, вартість яких на "чорному ринку" складає щонайменше 750 тисяч гривень.

Проти підозрюваного відкрито кримінальне провадження за статтею про "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель", покарання згідно з цією статтею передбачає позбавлення волі на строк до семи років.