Українець намагався вивезти до Росії опій у баку автомобіля: фото

Правоохоронці встановили, що українець на власній машині намагався переправити до Росії понад 2 кілограми опію. Наркотики зловмисник приховав у паливному баку авто.



Знайдений опіум

За оцінками експертів, орієнтовна вартість опію на "чорному ринку" становить майже 1,5 мільйона гривень. Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби перетину державного кордону України.



Вартість опію оцінили у 1,5 мільйона гривень

Затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчими СБУ розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Операція з викриття зловмисника проводилася спільно з ДФС та Держприкордонслужбою за погодженням з командувачем операції Об`єднаних сил.