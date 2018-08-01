Украинец пытался вывезти в Россию опий в баке автомобиля: фото



Найденный опиум

По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость опия на "черном рынке" составляет почти 1,5 миллиона гривен. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время попытки пересечения государственной границы Украины.



Стоимость опия оценили в 1,5 миллиона гривен

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователями СБУ начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с ГФС и Госпогранслужбой по согласованию с командующим операции Объединенных сил.