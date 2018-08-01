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Украинец пытался вывезти в Россию опий в баке автомобиля: фото

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Опиум
Опиум / gidmed.com

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, блокировали в Луганской области контрабанду наркотических средств.

Об этом информировал пресс-центр СБУ.

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Правоохранители установили, что украинец на собственной машине пытался переправить в Россию больше 2 килограммов опия. Наркотики злоумышленник спрятал в топливном баке авто.

Знайдений опіум
Найденный опиум

По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость опия на "черном рынке" составляет почти 1,5 миллиона гривен. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время попытки пересечения государственной границы Украины.

Вартість опію оцінили у 1,5 мільйона гривень
Стоимость опия оценили в 1,5 миллиона гривен

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователями СБУ начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с ГФС и Госпогранслужбой по согласованию с командующим операции Объединенных сил.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Наркотики
Источник: 24 Канал
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