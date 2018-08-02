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"Наркобарону" из Херсона не удалось стать миллионером: подробности от полиции

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"Наркобарону" из Херсона не удалось стать миллионером
"Наркобарону" из Херсона не удалось стать миллионером / Фото из открытых источников

В Геническом районе Херсонской области работники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями национальной полиции провели операцию "Мак". В ее результате удалось разоблачить и арестовать 35-летнего мужчину, который выращивал целую "плантацию" элитной конопли.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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Аграрий-энтузиаст не просто посадил коноплю "для себя", чтобы иметь в хозяйстве немного этого растения. Он выращивал только элитные сорта конопли и тщательно ухаживал бережно и грамотно использовал парниковый эффект, до каждого куста подвел систему капельного полива. К тому же, подозреваемый мужчина обрабатывал посадку лучшими минеральными удобрениями и другими средствами для ускорения роста конопли.


Фото "плантации" задержанного преступника

Не нужно было проводить тщательный обыск, чтобы обнаружить на приусадебном участке дома подозреваемого 74 куста конопли. А рядом мужчина оборудовал специальное помещение для выращивания и сушки конопли в осенне-зимний период.


В помещении мужчина выращивал коноплю и зимой

Полиция установила, что подозреваемый заказывал семена конопли через интернет по цене одного семени в почти семь евро. А через неделю он уже планировал собирать урожай. Со своей "плантации" мужчина мог собрать более 30 килограммов наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" составляет как минимум 750 тысяч гривен.

Против подозреваемого открыто уголовное производство по статье "Посев или выращивание снотворного мака или конопли", наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Херсона Наркотики
Источник: 24 Канал
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