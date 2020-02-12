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      У середу, 12 лютого, у Києві обмежать рух Північним мостом

      99 Читать новость на русском
      У Києві обмежать рух Північним мостом / ru.wikipedia.org

      Протягом середи, 12 лютого, частково буде обмежено рух Північним мостом Києва. У першій половині дня обмеження діятимуть у напрямку Троєщини, а в другій – у бік станції метро "Почайна".

      Обмеження руху будуть пов'язані з проведенням поточного ремонту на мосту, повідомляє КП "Київавтодор".

      До слова: Велике будівництво: Гончарук доручив головам областей підготувати плани

      Як обмежуватимуть рух:

      • з 9 до 14 години – у напрямку Троєщини;
      • з 14 ДО 20 години – у бік станції метро "Почайна".

      Щоб менше впливати на трафік у першій частині дня працюватимемо у напрямку Троєщини, а пообіді – у бік станції метро "Почайна",
      – поясники у "Київавтодорі".

      У компанії одразу ж перепросили за незручності, які можуть виникнути через обмеження руху.

      Північний міст у Києві: дивіться карту

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Дороги Укравтодор Ремонт
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