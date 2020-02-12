У середу, 12 лютого, у Києві обмежать рух Північним мостом

Протягом середи, 12 лютого, частково буде обмежено рух Північним мостом Києва. У першій половині дня обмеження діятимуть у напрямку Троєщини, а в другій – у бік станції метро "Почайна".

Обмеження руху будуть пов'язані з проведенням поточного ремонту на мосту, повідомляє КП "Київавтодор".

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Як обмежуватимуть рух:

з 9 до 14 години – у напрямку Троєщини;

з 14 ДО 20 години – у бік станції метро "Почайна".

Щоб менше впливати на трафік у першій частині дня працюватимемо у напрямку Троєщини, а пообіді – у бік станції метро "Почайна",

– поясники у "Київавтодорі".

У компанії одразу ж перепросили за незручності, які можуть виникнути через обмеження руху.

Північний міст у Києві: дивіться карту