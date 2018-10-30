У школі на Львівщині спалахнув скандал через місце учениці у класі: фото

На Львівщині у школі №6 міста Стрий спалахнув скандал через те, що 4-класницю Богдану посадили у класі окремо від інших дітей. За словами матері школярки Марії Лабусевич, таким чином її доньку хотіли покарати за небажання купувати у вчителя додатково зошити і підручник.

Про це повідомляє "Обозреватель".

За словами Лабусевич, директорка школи попереджала батьків, що вони не зобов'язані купувати додатково навчальне приладдя. Проте вчителька закупила зошити і підручники за свої кошти і змушує батьків їх викуповувати.

Читайте також: Скандал у школі Харкова: жінку, яка відмовилася дати шматок торта учениці, звільнили з роботи

Оскільки матір школярки, яка самотужки виховує трьох дітей, одна з яких має інвалідність, цього не зробила, то однокласників її доньки змусили сидіти до дівчинки спиною або боком.

Жінка розповіла, що раніше діти, які сиділи поруч з Богданою, допомагали їй: відскановували зошити, ділилися підручниками.

Але вчителька вирішила посадити Богдану одну посеред класу. Так, що ніхто поруч з нею не сидить. Дитина йшла зі школи і плакала, бо донька почувається вигнанцем у класі,

– розповіла Лабусевич.

Вона також зазначила, що доньку до того ж усунули від усіх шкільних концертів і виступів, незважаючи на неабиякі здібності дитини.



Місце, куди посадили Богдану

У свою чергу педагогічний колектив школи стверджує, що рідня Богдани просто не хоче водити її до школи і навіть наполягала на домашньому навчанні, оскільки дівчинка часто хворіє.

За першу чверть Богдана була у школі тільки 9 разів. За 5 днів мама довідку принесла, а решта днів? Ми просили, щоб дівчинка хоча б приходила на контрольні. Але вони хочуть, щоб вона не ходила, а їй ставили б оцінки. Але так не буває,

– розповіла директорка школи Лідія Стасенко.

Читайте також: На Рівненщині вчитель покарав учня за вітання "Слава Україні"

Щодо місця, де посадили Богдану, то, як стверджує директорка, класна керівниця вирішила переставити парту, бо в класі, нібито, було холодно. Мовляв, учителька боялася, що дівчинку продує.