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      У Швейцарії люди знайшли десятки тисяч євро у каналізації: поліція дозволила їх залишити

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      У Швейцарії люди знайшли десятки тисяч євро у каналізації: поліція дозволила їх залишити
      У Швейцарії люди знайшли десятки тисяч євро у каналізації: поліція дозволила їх залишити / Фото з відкритих джерел

      У швейцарському місті Женев прокуратура дозволила залишити десятки тисяч євро людям, які знайшли гроші у каналізації в минулому році. Правоохоронці з'ясували, що за "утилізацію грошей" відповідальні дві жінки.

      Про це повідомляє Bloomberg.

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      До слова, 11 травня 2017 року співробітники відділення банку UBS Group AG у центрі Женеви помітили, що туалети банку забиті банкнотами, деякі з них були порізані ножицями. У цілому в туалеті банку виявили 40 тисяч євро.

      Пізніше поліція з'ясувала, що гроші викидали троє жінок та один чоловік, з якою метою люди викидали кошти – невідомо.

      Крім того, у цей день 8,5 тисяч євро "виловили" у туалеті співробітники кондитерської, яка розташована у тій же будівлі, а також тієї ж ночі прибиральниця у сусідній кав'ярні знайшла близько 26 тисяч євро у туалеті закладу. Більше того, "найбільше занепокоєння" викликала знахідка, яку виявили через місяць. Співробітники сусідньої піцерії знайшли в туалеті 60 тисяч євро, однак банконти були частково пошкоджені.

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      Згодом прокуратура з'ясувала, що за "утилізацію" грошей відовідальні дві жінки — громадянки Іспані. Вони викидали в туалет свої гроші. За даними прокуратури, псування грошей не вважається злочином, однак жінок можуть притягнути до відповідальності, якщо походження коштів виявиться незаконним.

      Прокуратура досі не з'ясувала і не висунула жодних версій, чому жінки намагалися викинути свої гроші. Справу закрили, оскільки жодних підстав для обвинувачень проти кого-небудь досі не вдалося встановити.

      Тепер знайдені гроші, які правоохоронці вилучили, можуть повернути тим, хто їх знайшов. Працівникам ресторанів і кав'ярень для цього потрібно лише написати заяву. Загалом у каналізації Женеви знайшли понад 95 тисяч євро.

      До слова, у 2018 році 500 найбагатших людей світу втратили 511 млрд доларів. Серед них опинились й такі товстосуми, як Марк Цукерберг, Джефф Безос, Амансіо Ортегі.

      Теги: Поліція Швейцарія Гроші Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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