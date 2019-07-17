У Старобільську пікетували концерт Зіброва на підтримку спонсора терористів "ЛНР"

У Старобільську на Луганщині під час концерту Зіброва на підтримку кандидата в депутати по 113 округу Володимира Струка відбулася акція протесту.

Нагадаю, напередодні проведення концерту ГІ "Права Справа" зверталася до Павла Зіброва з проханням скасувати гастролі на підтримку Струка.

Жодний гонорар не вартує того, щоб підтримати відкритого прихильника терористів в його намаганнях дорватися до влади. Вас, пане Зібров, знають як чудового українського співака щирого патріота. Невже ви хочете підтримати українськими піснями людину, причетну до кривавої війни на східних територіях нашої Батьківшини? – йшлося у зверненні "Права Справа".

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Аналогічне звернення до Зіброва щодо його концертів на підтримку Струка оприлюднило і об'єднання ветеранів АТО у Луганській області. Прикро, що народний артист України Зібров не відреагував на звернення і не прокоментував своє участі в концертному турі на підтримку спонсора терористів "ЛНР".

Варто відзначити, що сам концерт Зіброва відбувся з неприємними для співака і його замовника нюансами. Зокрема, місцеві активісти прийшли на концерт з плакатами "Струк – 13000 вбитих українців", "Кров дітей пивом не заллєш, водою не змиєш", "Пісні на крові", "Зібров – народний сепар" тощо.



Пікет у Старобільку проти кандидата Струка / Фото ДонПресс

Їхній протест вимусив Зіброва перервати концерт і зробити зі сцени безпрецедентну для промо-туру на підтримку кандидата заяву:

Партію – як там її – "Оппоблок", я не підтримую. Я підтримую Тимошенко п'ятнадцять років. У мене буде велике прохання до всіх, і до Володимира Струка, ми домовлялися – на площі будуть люди всіх вір і всіх партій, тому я прошу прибрати прапори Бойко. Володимр Струк, дайте команду, прибрати прапори. Я не знаю Бойка, я приїхав співати для всіх,

– сказав Зібров.

До речі, під час передвиборчих парламентських перегонів у 2012 році Струк запросив в Луганськ російську групу "Бутирка". Під час концерту соліст групи Володимир Ждаміров вражений гостинністю Струка і сп"янілий від подиху весни заявив, що у разі обрання "Струк і його пацани повирішують всі питання".



У буремному 2014 році "Струк і його пацани" підтвердили своє реноме і наочно продемонстрували свої організаційні здібності, фактично очоливши проросійські виступи в Луганську. У 2014 році Струк був один з тих, хто створив так званий "загін самооборони".

Незважаючи на всі заяви Зіброва, що він підтримує Тимошенко, своїм концертом у Старобільську він підтримав Володимира Струка, який є прямим посібником терористів.

Хочу подякувати місцевим патріотам-старобільчанам, які зробили потужну акцію і нагадали Зіброву, що гроші, попри всі прислів'я, все ж таки пахнуть. Пахнуть кров"ю замордованих терористами "ЛНР" українських патріотів.

Справжні Герої ті, хто весь сепарський концерт відстояв з плакатом проти струка, та проти натовпу. Слава Україні!

– написав один з організаторів акції протесту Ю.В. Куличенко.

На жаль, спеціальні служби України так і не спромоглися дати оцінку заявам і, головне, діям Струка щодо створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Виявляється, що справа розслідується з 2014 року, але підозру Струку за цей час так і не вручили.

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