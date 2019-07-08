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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Дмитро Снєгирьов

      Скандальний кандидат у депутати Струк не знає назв міст на окрузі, в якому балотується?

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      Володимир Струк
      Володимир Струк / Чорний список України

      В ЗМІ опублікували афішу концерта Павла Зіброва на підтримку кандидата в депутати Верховної Ради Володимира Струка.

      Нагадаю, Струк, який організовував у 2014 році незаконні збройні формування на теренах Луганщини і годував терористів з польових кухонь з написом "Від Струка молодій республіці", намагається пройти до ВРУ по 113-му округу Луганщини (Сватове, Кремінна і Троїцьке).

      Як екс-регіонал Струк у 2014-му погрожував вбити... гітлерівських загарбників!

      Цього року замість "гречки" модно привозити виборцям культурну програму. Струк уважно відслідковує тренди підкупу – зокрема, 13 липня він привозить до Кремінної відомого українського співака Павла Зіброва. Нагадаю, ветерани АТО з Луганської області і ГІ "Права Справа" закликали Зіброва не плямувати свою репутацію, підтримуючи скандального кандидата.

      Зібров і струк
      Павло Зібров підтримує одіозного Володимира Струка на парламентських виборах

      Цікаво, що на афіші назва міста, де відбудеться концерт, написана з помилкою – "Кремінне", тоді як правильно "Кремінна". Складається комічна ситуація – людина, яка змагається за місце народного обранця, навіть не знає, як називається населений пункт, який вона так рветься представляти на вищому представницькому рівні. Очевидно, що десь на такому рівні професійності та зацікавленості і буде робота Володимира Струка у ВРУ в разі його обрання.

      Примітно також, що афішу доповнює гасло "Об'єднуємося заради миру!". Хотілося б спитати Струка і Зіброва, який мир вони мають на увазі – чи не "руській" часом, який так сумлінно допомагав будувати кандидат в народні депутати?

      Різко осліпли: СБУ робить вигляд, що не бачить сепаратиста Струка

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Публікації Новини політики
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