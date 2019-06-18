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      Дмитро Снєгирьов

      Як екс-регіонал Струк у 2014-му погрожував вбити... гітлерівських загарбників!

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      Володимир Струк
      Володимир Струк / Фото з відкритих джерел

      Кандидат по 113-му округу від партії "Опозиційна платформа – За життя" Володимир Струк у травні-2014 був одним з організаторів так званого "загону самооборони" в Луганську, писали ЗМІ.

      Так, 9 травня 2014 року під час святкових заходів до Дня Перемоги ватажок "загону самооборони" в інтерв'ю журналісту телеканалу ЛКТ заявив, що саме завдяки народному депутату створено цей загін.

      Все у нас добре. Не треба нас лякати. Це наша батьківщина і ми будемо її захищати, – додає він.

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      Сам Струк під час свого виступу на мітингу заявив про готовність у разі необхідності захистити своє місто, свою Луганщину.

      Не дай Господь тільки нога ступить на землю нашого Донбасу, вони негайно будуть знищені, – сказав він.

      Примітно, що вже за кілька тижнів після цих подій бійці так званого "загону самооборони" увійдуть до складу НЗФ батальйону "Зоря" та "Бетмен" терористів самопроголошеної "ЛНР".

      Утім, ще не встигли висохнути чорнила на моїй заяві у правоохоронні органи щодо створення за підтримки Струка не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, і не встигли вгамуватися пристрасті після появи цієї публікації, як з'явилися коментарі самого Струка.

      Виявляється, що під час виступу на мітингу 9 травня 2014 року, коли Струк говорив про негайне знищення тих, чия нога ступить на землю Донбасу, він мав на увазі не вояків ЗСУ, а... гітлерівських загарбників.

      Текстівку звідти викидають, не всі відео показують. Тільки що я когось вб'ю – ворогів. Я кажу про фашистів, яких весь світ визнав злочинцями на Нюрнберзькому процесі, що це геноцид людей, яких вони вбивали,
      стверджує Струк.

      Шкода, що Струку, народному депутату Верховної Ради України VII скликання від "Партії регіонів", який позиціонує себе як юрист, ніхто не пояснив, що Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року.

      Заради справедливості треба визнати, що не тільки у Струка проблеми з історією. Так, наприклад, 4 квітня 2014 року однопартієць Струка, народний депутат Олег Царьов, в прямому ефірі "Громадського-ТБ" не зміг відповісти на запитання, коли почалася Друга світова війна.

      Менше з тим, звертає на себе увагу той факт, що спеціальні служби України так і не спромоглися дати оцінку заявам і, головне, діям Струка щодо створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Війна на Донбасі Російська пропаганда Опозиційна платформа За життя
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