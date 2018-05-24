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У стилі Petya: США заявили про підготовку хакерами масштабної кібератаки проти України

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У США попередили про можливу хакерську атаку на Україну
У США попередили про можливу хакерську атаку на Україну / Фото з відкритих джерел

Американська комп’ютерна компанія Cisco Systems повідомила про зараження хакерами щонайменше 500 тисяч роутерів і приладів зберігання даних у щонайменше в 54-х країнах світу.

Про це пише Reuters.

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З 8-ого травня фахівці з кібербезпеки фіксують масові зараження вірусом VPNFilter. Вони наголошують, що це може бути підготовка до можливої кібератаки проти України у червні.

У компанії припустили, що за цим стоїть Кремль, тому що VPNFilter має код, спільний з програмним забезпеченням, яке використовувалося під час хакерських атак, до яких, на переконання американського уряду, причетна Росія.

Зазначається, що новий вірус схожий на вірус Petya, який використали для атаки на аеропорти, енергетичні компанії та урядові установи в Україні минулого року.

Альянс проти кіберзагрози – Cyber Threat Alliance, – до якого входять неприбуткові фірми з кібербезпеки, як от Сisco, Symantec, McAfee, Palo Alto Networks та інші, планує оприлюднити попередження. У ньому міститимуться технічні дані, які користувачі можуть використати для розпізнання й послаблення атаки.

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Вірус VPNFilter містить механізм самознищення. Він дає можливість хакерам дистанційно видалити і сам вірус, і інше програмне забезпечення, що фактично вбиває заражені пристрої.

До слова, Служба безпеки України попередила про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.

Що таке VPNFilter? Це багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення як кіберрозвідки, так і деструктивних кібероперацій. 

VPNFilter надає хакерам віддалений доступ до заражених пристроїв. Таким чином здійснюється шпигування, завдається шкода іншим комп’ютерам, завантажуються вірусні програми.

Теги: Новини України Техно Хакерська атака хакери Новини США
Джерело: 24 Канал
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