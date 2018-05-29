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У Сумах п’яна жінка хотіла відрубати голову чотирирічній дитині: деталі інциденту

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У вівторок, 29 травня, у Сумах жителька Луганщини зачинилась у квартирі із 4-річним сином своєї подруги та погрожувала відтяти дитині голову. Таким чином жінка хотіла повернути свою доньку, яка перебувала у місцевому дитячому будинку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Там уточнили, що зловмисниця вимагала привести її трирічну доньку, яку, за словами жінки, подруга вночі віддала до дитячого будинку. На місце інциденту прибули керівництво поліції області, психологи, слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники ювенальної превенції. Зазначається, що життю дитини загрожувала реальна небезпека.

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Спочатку перемовини ми проводили через віконні грати. Жінка була в неадекватному стані і реально погрожувала дитині відтяти ножем голову. Хлопчик був дуже наляканий і плакав. З’ясувалось, що жінка утримувала дитину подруги з неприязних мотивів,
– розповів заступник голови поліції Сумщини Володимир Бабич.

Він додав, що вночі зловмисниця з подругою розпивала алкоголь. Після цього подруга жінки і віддала її доньку до дитбудинку.

"Я разом із психологом усіма доводами намагались її заспокоїти. Була привезена з дитячого будинку дівчинка. Жінка через вікно передала нам свого заручника та ніж в обмін на власну дитину", – додав Бабич.

Попри те, що дитина вже була на вулиці, психологи продовжували працювати зі зловмисницею, яка ще перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Після налагодження контакту жінка відчинила двері керівнику психологічної служби поліції.

Згодом правоохоронцям та психологам вдалося вмовити жінку віддати її власну доньку правоохоронцям, які запевнили, що дитина перебуватиме в добрих умовах під наглядом вихователів.

Наразі жінка затримана. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Захоплення заручників". Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення.

Дивіться відео про те, як поліція запобігла вбивству хлопчика у Сумах:

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Суми Діти Алкоголь Неповнолітні Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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