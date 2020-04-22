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      У світі буде голод біблійного масштабу, – ООН

      - Читать новость на русском
      Коронавірус спричине масштабний голод / Getty Images

      Пандемія коронавірусу вже почала глобально впливати на світову економіку. Населення більш ніж 30 країн світу, що розвиваються, можуть зіткнутися з голодом.

      Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі в інтерв'ю The Guardian наголосив, що 1 мільйон людей уже перебуває на межі голодної смерті.

      До теми Як рятуватимуть світ від економічної кризи: план МВФ

      Ми говоримо не про те, що люди лягають спати голодними. Ми говоримо про гранично важкі умови, надзвичайну ситуацію – люди буквально бредуть до голодної смерті. Якщо ми не дістанемо їжі для людей, вони помруть,
      – сказав Бізлі. 

      Він додав, що відповідно до прогнозів, 2020 рік буде найгіршим із часів Другої світової війни

      Бізлі назвав нинішню ситуацію "ідеальним штормом" і "незвіданою територією" та заявив, що доводиться чекати на "голод біблейських масштабів". Проте Девід Бізлі запевнив, що масової загибелі людей можна уникнути, якщо починати діяти зараз.

      Як врятувати людей

      Наразі неможливо спрогнозувати ситуацію навіть на перспективу в чотири тижні.

      Для порятунку людей потрібно:

      • виділити гроші на гуманітарну допомогу;
      • не запроваджувати заборон на експорт продовольства з метою зберегти ланцюжки постачань продуктів харчування;
      • в умовах масштабного перекриття кордонів забезпечити доставку гуманітарних працівників у зони лиха, зокрема шляхом створення повітряних мостів.

      Нам потрібні і гроші, і доступ (у райони надзвичайної ситуації – 24 канал), не щось одне, а і те, і те,
      – пояснив він.

      За прогнозами Бізлі, на подолання кризової ситуації підуть місяці, тому виділення допомоги нужденним знадобиться і в подальшому.

      Що відомо про голод через пандемію коронавірусу:

      • Світова криза та пандемія коронавірусу призведе до зростання кількості людей, які страждають від голоду.
      • ООН прогнозує, що їх стане на 130 мільйонів осіб більше, тобто майже вдвічі. Загалом таких людей може бути 265 мільйонів.
      • Найбільше постраждають від голоду люди з низькими та середніми доходами.
      • За оцінками ООН, в усьому світі зараз голодують понад 820 мільйонів людей. Тільки в Східній Африці від голоду страждають 15 мільйонів осіб.
      • Наразі ООН надає невідкладну гуманітарну допомогу 87 мільйонам осіб у понад 80 країнах.

      Про кризи 1998, 2008 та 2014 років в Україні та яке було безробіття і курс долара – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Гроші Коронавірус COVID-19 Постраждалі ООН Світова криза 2020
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