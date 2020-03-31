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      У Світовому банку прогнозують припинення зростання економіки Китаю: що це означає

      - Читать новость на русском
      У Світовому банку прогнозують припинення зростання економіки Китаю / ipress.ua

      Пандемія коронавірусу у світі може призвести до того, що економічне зростання Китаю припиниться. А це за найгірших умов може стати причиною бідності 11 мільйонів людей у Східній Азії.

      Про збитки, яких може зазначив Китай через коронавірус, розповіли у Світовому банку, пише AFP.

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      Пандемія викликає безпрецедентний глобальний шок, який може збільшити бідність в регіоні,
      – йдеться у повідомленні.

      За прогнозами Світового банку, навіть у найкращому випадку у регіоні буде різке падіння темпів зростання, коли темпи росту Китаю уповільняться з 6,1%, які були у 2019 році, до 2,3%.

      Цікаво! Ще 2 місяці тому економісти Світового банку прогнозували, що економіка Китаю у 2020 році зросте на 5,9%. А це було б найгіршим показником, починаючи з 1990 року.

      У Світовому банку додають, що пандемія коронавірусу відчутно впливає на економіку регіону, однак глибину та тривалість шоку визначити наразі складно. За негативними прогнозами, через падіння економіки 11 мільйонів людей у регіоні можуть опинитися у межі бідності.

      В організації додають, що 17 країн регіону є ключовими для глобальних ланцюжків та становлять 70% світової торгівлі. Однак усі вони страждають від коронавірусу.

      До слова, у січні – лютому 2020 року обсяги китайського експорту упали на 17,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

      Коронавірус у Китаї: коротко

      • Станом на 31 березня коронавірусом у країні заразилися трохи більше, ніж 81 тисяча людей. Померли 3 тисячі 321 людина, одужали – понад 76 тисяч. Однак пік епідемії там вже минув. Впродовж останніх тижнів в Китаї фіксують незначну кількість заражень. А за 20 березня – жодного зараження та смерті.
      • В Ухані, звідки почався коронавірус, відновили роботу метро, а згодом й авіасполучення.
      • Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру. Ресторани та кіно ще не планують відкривати. На боротьбу із захворюванням пішло майже три місяці.

      Правда та міфи про коронавірус
      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Китай Світовий банк
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