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      У транспорті Львова запускають оплату проїзду без зайвих рухів: відеоінструкція

      604 Читать новость на русском
      У громадському транспорті Львова запускають нову оплату проїзду
      У громадському транспорті Львова запускають нову оплату проїзду / 24 канал

      У громадському електротранспорті Львова з березня запрацює новий спосіб купівлі квитків – за допомогою смартфона і без зайвих рухів. Пасажирам більше не треба шукати по вагону QR-код та намагатися зісканувати його, їдучи по бруківці.

      Навіть до валідатора йти не треба, досить просто сісти у крісло і купити квиток через Bluetooth, повідомив один з творців новації, співзасновник команії JetBeep Олег Гордійчук.

      Читайте також: В Україні планують встановити туалети та електронні табло на зупинках транспорту

      Останні півроку його команда разом зі "Львівелектротрансом" тестували роботу нових пристроїв у реальних умовах.

      Тестували, як на нових "Електронах" (трамваях), так і на трамваях, які вдвічі старші за мене. Наші пристрої спокійно пережили холод, вологу, пил та постійні перепади напруги,
      – запевнив Гордійчук.

      На початку березня нові квитки можна буде придбати на першому маршруті тролейбусів. А невдовзі після цього нова плата за проїзд запрацює на всіх двох сотнях тролейбусів та трамваїв Львова.

      Дивіться відеоінструкцію, як оплатити у Львові проїзд у трамваях та тролейбусах:

      English text is below. Запускаємо новий спосіб купівлі квитків в громадському транспорті м. Львова - працює без зайвих рухів. Більше не треба шукати по вагону QR та намагтися зісканувати його, їдучи по бруківці. Навіть до валідатора йти не треба - просто сідаєш на крісло і купуєш квиток. Як саме це працює, можете побачити на відео. Останні півроку разом з Львівелектротранс ми тестували роботу наших пристроїв в реальних умовах, а вони без перебільшення - спартанські. Тестували, як на нових Електронах, так і на трамваях, які вдвічі старші за мене. Наші пристрої спокійно пережили холод, вологу, пил та постійні перепади напруги. Вже на початку березня квитки можна буде придбати на першому маршруті тролейбусів, і вже згодом наше рішення запрацює на всіх (200!) тролейбусах та трамваях міста. Слідкуйте за офіційними анонсами! We are launching a new ticketing solution for Lviv public transportation - it works without wasting your time. You don't have to find QR-codes and try to scan them moving on a street. You don't even need to use validators, all you have to do is take your seat and buy a ticket. You may find in the video below how exactly it works. Last six months together with Lvivelectrotrans we tested our devices in the real environment, and it was really challenging. We tested starting from new "Electrons" (trams) and ending with the tram, which is two times older than me. Our devices survived cold, humidity, dust and constant voltage drops. At the beginning of March, you will be able to buy tickets on the first trolleybus route and soon it will scale to all (200!) trams and trolleybuses of the city. Follow the official announcements! EasyPay UA #jetbeep #easywalletua

      Опубліковано Oleh Hordiichuk Понеділок, 25 лютого 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Новини Львова Транспорт
      Джерело: 24 канал
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