У транспорті Львова запускають оплату проїзду без зайвих рухів: відеоінструкція
У громадському електротранспорті Львова з березня запрацює новий спосіб купівлі квитків – за допомогою смартфона і без зайвих рухів. Пасажирам більше не треба шукати по вагону QR-код та намагатися зісканувати його, їдучи по бруківці.
Навіть до валідатора йти не треба, досить просто сісти у крісло і купити квиток через Bluetooth, повідомив один з творців новації, співзасновник команії JetBeep Олег Гордійчук.
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Останні півроку його команда разом зі "Львівелектротрансом" тестували роботу нових пристроїв у реальних умовах.
Тестували, як на нових "Електронах" (трамваях), так і на трамваях, які вдвічі старші за мене. Наші пристрої спокійно пережили холод, вологу, пил та постійні перепади напруги,
– запевнив Гордійчук.
На початку березня нові квитки можна буде придбати на першому маршруті тролейбусів. А невдовзі після цього нова плата за проїзд запрацює на всіх двох сотнях тролейбусів та трамваїв Львова.
Дивіться відеоінструкцію, як оплатити у Львові проїзд у трамваях та тролейбусах:
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