У центрі Києва прорвало трубу і провалився асфальт: фото
У центрі Києва на вулиці Володимирській, 52 сталося пошкодження трубопроводу. Через це посеред дороги просів асфальт та утворилась яма.
Про аварію трубопроводу повідомляє КП "Київавтодор" на фейсбук-сторінці. Наразі рух Володимирською вулицею частково обмежений.
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На місці інциденту вже працюють комунальники "Київводоканалу".
"Працівники розпочали ліквідовувати прорив. Згодом, балансоутримувач мереж відновить покриття проїжджої частини", – додали у "Київавтодорі".
Однак у комунальному підприємстві не уточнили, коли саме відремонтують проїжджу частину і відновлять рух вулице.
Аварія на вулиці Володимирській в Києві / фото "Київавтодору"
У центрі Києва частково обмежили рух через аварію трубопроводу / фото "Київавтодору"