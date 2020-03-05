21:47
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії
      Вєсті Кремля
      20:18, сьогодні
      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля
      Вєсті.UA
      19:56, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      У центрі Києва прорвало трубу і провалився асфальт: фото

      - Читать новость на русском
      У Києві через прорив труби провалився асфальт / Фото з Facebook

      У центрі Києва на вулиці Володимирській, 52 сталося пошкодження трубопроводу. Через це посеред дороги просів асфальт та утворилась яма.

      Про аварію трубопроводу повідомляє КП "Київавтодор" на фейсбук-сторінці. Наразі рух Володимирською вулицею частково обмежений.

      Читайте також У Києві знову прорвало трубу з окропом: залило вулицю на Шулявці – фото

      На місці інциденту вже працюють комунальники "Київводоканалу".

      "Працівники розпочали ліквідовувати прорив. Згодом, балансоутримувач мереж відновить покриття проїжджої частини", – додали у "Київавтодорі".

      Однак у комунальному підприємстві не уточнили, коли саме відремонтують проїжджу частину і відновлять рух вулице.


      Аварія на вулиці Володимирській в Києві / фото "Київавтодору"


      У центрі Києва частково обмежили рух через аварію трубопроводу / фото "Київавтодору"

       

      Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:00 Рябошапку на Іонушаса: як зміна генпрокурора може вплинути на реформи
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 20:10 Рябошапку відправили у відставку: що про нього відомо
      Наталя Боднар
      сьогодні , 12:00 У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань власником апартаментів у моря
      3 березня , 14:18 Нестримний одесит: черговий далекий прохід покериста Івана Шептицького
      сьогодні , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук