У центрі Києва влаштували велике авторалі для жінок: яскраві кадри

У центрі Києва на Хрещатику 8 березня розпочалась автогонка під назвою "Велике жіноче ралі". У змаганнях беруть участь винятково жіночі екіпажі, а учасницею перегонів може стати будь-яка охоча.

Цьогорічні автогонки відбуватимуть на трасі протяжністю 60 кілометрів, з яких 0,9 кілометра – це спеціальні ділянки – слалом, картинг та боулінг. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Організатором події є Київський міський автомотоклуб.

Серед автомобілів є й іномарки, вітчизняні авто та електрокари. Всі вони змагатимуться у різних категоріях.

Велике авторалі для жінок у Києві: фото Вікторії Кутьїної (24 канал)



Дивіться відео з автогонок у Києві:

До слова, водночас на Михайлівській площі активісти з різними поглядами влаштували два марші – один за розширення прав жінок, а інший за традиційні сімейні цінності, зокрема – заборона аборту. На межі між цими двома акціями перебувають сотні правоохоронців. Вони стежать, щоб мітингарі не перетнулися.