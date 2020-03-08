У центрі Києва влаштували велике авторалі для жінок: яскраві кадри
У центрі Києва на Хрещатику 8 березня розпочалась автогонка під назвою "Велике жіноче ралі". У змаганнях беруть участь винятково жіночі екіпажі, а учасницею перегонів може стати будь-яка охоча.
Цьогорічні автогонки відбуватимуть на трасі протяжністю 60 кілометрів, з яких 0,9 кілометра – це спеціальні ділянки – слалом, картинг та боулінг. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.
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Організатором події є Київський міський автомотоклуб.
Серед автомобілів є й іномарки, вітчизняні авто та електрокари. Всі вони змагатимуться у різних категоріях.
Велике авторалі для жінок у Києві: фото Вікторії Кутьїної (24 канал)
Дивіться відео з автогонок у Києві:
До слова, водночас на Михайлівській площі активісти з різними поглядами влаштували два марші – один за розширення прав жінок, а інший за традиційні сімейні цінності, зокрема – заборона аборту. На межі між цими двома акціями перебувають сотні правоохоронців. Вони стежать, щоб мітингарі не перетнулися.
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