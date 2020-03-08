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      У центрі Києва влаштували велике авторалі для жінок: яскраві кадри

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      "Велике жіноче ралі" у Києві / 24 канал

      У центрі Києва на Хрещатику 8 березня розпочалась автогонка під назвою "Велике жіноче ралі". У змаганнях беруть участь винятково жіночі екіпажі, а учасницею перегонів може стати будь-яка охоча.

      Цьогорічні автогонки відбуватимуть на трасі протяжністю 60 кілометрів, з яких 0,9 кілометра – це спеціальні ділянки – слалом, картинг та боулінг. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі. 

      Зверніть увагу Сексизм від політиків: кого в Україні "ловили" на недоречних словах про жінок

      Організатором події є Київський міський автомотоклуб. 

      Серед автомобілів є й іномарки, вітчизняні авто та електрокари. Всі вони змагатимуться у різних категоріях.

      Велике авторалі для жінок у Києві: фото Вікторії Кутьїної (24 канал)


      Дивіться відео з автогонок у Києві: 

      До слова, водночас на Михайлівській площі активісти з різними поглядами влаштували два марші – один за розширення прав жінок, а інший за традиційні сімейні цінності, зокрема – заборона аборту. На межі між цими двома акціями перебувають сотні правоохоронців. Вони стежать, щоб мітингарі не перетнулися.

      З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Авто Транспорт Новини Києва 8 березня Новини України Гендерна рівність
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