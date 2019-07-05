У центрі Києва водію стало погано: авто протаранило три машини – відео

У Києві неподалік від палацу "Україна" трапилось масштабне ДТП. Водій Volkswagen одночасно протаранив три машини, внаслідок чого його було госпіталізовано.

Інцидент трапився 5 липня на вулиці Велика Васильківська навпроти палацу "Україна". Водію стало погано під час керування автомобілем, внаслідок чого він протаранив три машини, які були припарковані у правому ряду. Про це повідомляє Информатор.

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За попередньою інформацією, у водія стався судомний напад, є підозра на епілепсію. Через судоми він з'їхав праворуч та протаранив Canyon. Спрацювала ланцюгова реакція, сильний удар зрушив Canyon з місця, через що постраждали ще два наступні автомобілі: Honda та Volkswagen. На щастя, всередині цих машин нікого не було. Водія Volkswagen було госпіталізовано. На місці події працюють два екіпажі патрульної поліції.

Відео з місця ДТП у Києві: