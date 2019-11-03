У центрі Львова коні знесли лавку на тротуарі: є потерпілі, також постраждала тварина – відео

У центрі Львова біля Оперного театру на проспекті Свободи коні перелякалися вибуху петарди та винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину. У підсумку знесло лавку, де сиділа 15-річна дівчинка: вона зараз перебуває у лікарні. Інцидент трапився близько 18:30 2 листопада.

Як повідомляє поліція з посиланням на очевидців, хтось з перехожих запустив салюти чи петарди, і це перелякало коней, що були впряженими у прогулянкову карету. У підсумку тварини вибігли на тротуар та знесли лавку.

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У Львів кінь з каретою в'їхав у лавку та травмував дівчину-підлітка: фото з місця інциденту

За попередніми даними, унаслідок інциденту постраждали двоє людей. Зокрема, у 15-річної дівчини, що сиділа на лавці, медики діагностували відкритий перелом ноги: її доправили до лікарні. Другий потерпілий, ймовірно, є фірманом карети.

Рятувальники рятують коня, який зніс лавку у центрі Львова: дивіться відео

Також постраждав один із коней. За інформацією "Варта1", тварина після інциденту ледве дихала. Крім того у неї кровоточила нога. Аби допомогти, рятувальники розрізали лавку. На місце також прибув ветеринар. Близько 21:00 пораненого коня забрала машина конюшні.

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За кілька годин після інциденту травмованого коня забрала машину конюшні

ZAXID.NET пише, що карета з кіньми належить "Каретному двору". Його власниця львів'янка – Валентина Банас. У ЗМІ її представляють як реконструкторку.

Як пораненого коня забирають з центра Львова: дивіться відео

У середині березня у центрі Львова карета з кіньми зіткнулась з легковиком. Керував каретою нетверезий чоловік. Перед цим він мало не спричинив ДТП на пішохідному переході.