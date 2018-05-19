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У церкві Києва роздають календарі із закликом до служби російському імператору: фотодоказ

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У Києві роздають календарі із зображенням російського імператора Миколи II
У Києві роздають календарі із зображенням російського імператора Миколи II / Ukr_Che

В одній із церков Києва прихожанам роздають календарі із зображенням останнього російського імператора Миколи II та написами на звороті, які мають неоднозначний зміст.

Про це у Twitter сповістив користувач Ukr_Che, додавши відповідні фото.

"Ось такі календарики роздають у церкві на Березняках...", – повідомляється у дописі.

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Так, на одній стороні календаря зображений Микола II в оточенні сім'ї та наближених осіб, а на звороті розміщений сам календар на 2018 рік і напис "Послужи государю в імперських рядах. Баварське представництво російського імперського союзу-ордена".

 

Теги: Новини України Новини Києва Скандал Російська пропаганда релігія
Джерело: 24 Канал
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