Компанія також надає різні консультаційні послуги. Це буде перший рекламний ролик подібного роду, який був розміщений коли-небудь на британському ТБ. На відео показана жінка, яка біжить, і звучатиме слоган: "Ти спізнилась?"

Глядачок закликають зателефонувати на гарячу лінію Marie Stopes, щоб проконсультуватися з питань аборту.

За словами виконавчого директора Marie Stopes Дано Ховіга, кампанія під гаслом "Ти спізнилась?" повинна підштовхнути людей до обговорення проблеми абортів.

"Вагітні жінки повинні приймати зважені рішення, щоб не нашкодити своєму здоров’ю", — зазначає вона.