У Вінниці попрощалися з загиблим на Донбасі бійцем Дмитром Фірсовим: фото і відео

У Вінниці попрощалися з загиблим на Донбасі лейтенантом, командиром взводу 93-ої ОМБРр Холодний Яр Дмитром Фірсовим. Хоча сам "Фірс" народився і жив у Донецьку, після початку війни його сім'я перебралася до Вінниці, а місто стало для нього другим домом.

У понеділок, 9 березня, на прощання з Дмитром Фірсовим зібралися близько 500 вінничан і військові побратими загиблого, повідомляє місцевий 33 канал. Важливо У 2020 році на Донбасі загинули 19 військових: поіменний список Ми приїхали провести справжнього воїна, надійного друга і безстрашного захисника України!

– заявив командир "холодноярівців". "Фірса" поховали на Алеї Слави у Вінниці поряд із полеглими у російсько-українській війні вінниччанами. Прощання з загиблим на Донбасі Дмитром Фірсовим: дивіться фото Що відомо про загибель Дмитра Фірсова?Дмитро Фірсов загинув у п'ятницю, 6 березня, під час виконання бойового завдання. БМП, на якій пересувалися "Фірс" з підлеглими, підірвалася на міні. Внаслідок вибуху Дмитро Фірсов загинув, а ще троє бійців отримали травми. Прощання з Дмитром Фірсовим: дивіться відео