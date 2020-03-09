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      У Вінниці попрощалися з загиблим на Донбасі бійцем Дмитром Фірсовим: фото і відео

      - Читать новость на русском
      У Вінниці попрощалися з військвим Дмитро Фірсовим / misto.vn.ua

      У Вінниці попрощалися з загиблим на Донбасі лейтенантом, командиром взводу 93-ої ОМБРр Холодний Яр Дмитром Фірсовим. Хоча сам "Фірс" народився і жив у Донецьку, після початку війни його сім'я перебралася до Вінниці, а місто стало для нього другим домом.

      У понеділок, 9 березня, на прощання з Дмитром Фірсовим зібралися близько 500 вінничан і військові побратими загиблого, повідомляє місцевий 33 канал.

      Важливо У 2020 році на Донбасі загинули 19 військових: поіменний список

      Ми приїхали провести справжнього воїна, надійного друга і безстрашного захисника України!
      – заявив командир "холодноярівців".

      "Фірса" поховали на Алеї Слави у Вінниці поряд із полеглими у російсько-українській війні вінниччанами.

      Прощання з загиблим на Донбасі Дмитром Фірсовим: дивіться фото

      Що відомо про загибель Дмитра Фірсова?Дмитро Фірсов загинув у п'ятницю, 6 березня, під час виконання бойового завдання. БМП, на якій пересувалися "Фірс" з підлеглими, підірвалася на міні. Внаслідок вибуху Дмитро Фірсов загинув, а ще троє бійців отримали травми.

      Прощання з Дмитром Фірсовим: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Операція Об'єднаних сил Жертви Новини Донецька Війна на Донбасі Вінниця Новини України
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