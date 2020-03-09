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      В Виннице попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Дмитрием Фирсовым: фото и видео

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      В Виннице попрощались с погибшим на Донбассе лейтенантом, командиром взвода 93-й ОМБр Холодный Яр Дмитрием Фирсовым. Хотя сам "Фирс" родился и жил в Донецке, после начала войны его семья перебралась в Винницу, а город стал для него вторым домом.

      В понедельник, 9 марта, на прощание с Дмитрием Фирсовым собрались около 500 винничан и военные собратья погибшего, сообщает местный 33 канал.

      Важно В 2020 году на Донбассе погибли 19 военных: поименный список

      Мы приехали провести настоящего воина, надежного друга и бесстрашного защитника Украины!
      – заявил командир "холоднояровцев".

      "Фирса" похоронили на Аллее Славы в Виннице рядом с павшими в русско-украинской войне винниччанами.

      Прощание с погибшим на Донбассе Дмитрием Фирсовым: смотрите фото

      Что известно о гибели Дмитрия Фирсова?Дмитрий Фирсов погиб в пятницу, 6 марта, во время выполнения боевого задания. БМП, на которой передвигались "Фирс" с подчиненными, подорвалась на мине. В результате взрыва Дмитрий Фирсов погиб, а еще трое бойцов получили травмы.

      Прощание с Дмитрием Фирсовым: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Новости Донецка Винница
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