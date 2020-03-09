В Виннице попрощались с погибшим на Донбассе бойцом Дмитрием Фирсовым: фото и видео

В Виннице попрощались с погибшим на Донбассе лейтенантом, командиром взвода 93-й ОМБр Холодный Яр Дмитрием Фирсовым. Хотя сам "Фирс" родился и жил в Донецке, после начала войны его семья перебралась в Винницу, а город стал для него вторым домом.

В понедельник, 9 марта, на прощание с Дмитрием Фирсовым собрались около 500 винничан и военные собратья погибшего, сообщает местный 33 канал. Важно В 2020 году на Донбассе погибли 19 военных: поименный список Мы приехали провести настоящего воина, надежного друга и бесстрашного защитника Украины!

– заявил командир "холоднояровцев". "Фирса" похоронили на Аллее Славы в Виннице рядом с павшими в русско-украинской войне винниччанами. Прощание с погибшим на Донбассе Дмитрием Фирсовым: смотрите фото Что известно о гибели Дмитрия Фирсова?Дмитрий Фирсов погиб в пятницу, 6 марта, во время выполнения боевого задания. БМП, на которой передвигались "Фирс" с подчиненными, подорвалась на мине. В результате взрыва Дмитрий Фирсов погиб, а еще трое бойцов получили травмы. Прощание с Дмитрием Фирсовым: смотрите видео