У війні на Донбасі винна українська влада так само, як і Росія, – Савченко

Народний депутат Надія Савченко заявила, що українська влада та країна-агресор Росія становлять однакову загрозу для України.

Про це депутатка заявила в ефірі "1+1".

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"Не можна виграти війну проти зовнішнього ворога, якщо в тилу зрадник. Якщо в тилу тобі встромляють ножа в спину", - заявила нардеп.

Також, на уточнююче питання ведучого, на скільки відсотків винні українська влада і російський агресор, вона відповіла, що кожна сторона винна на 50%.

Окрім того, Савченко наголосила, що влада у Києві "здала" Крим, а потім дозволила розпочати війну на Сході України.

Нагадаємо, народний депутат України Надію Савченко потрапила у розділ "Чистилище" бази сайту "Миротворець". Її звинувачують в підготовці терористичних актів на території України на замовлення Росії і проросійських терористичних організацій та підготовці державного перевороту.