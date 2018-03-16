14:16
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
-1°C -9°C
  • субота
    -1°C -8°C
  • неділя
    -8°C -13°C
  • понеділок
    -7°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

У війні на Донбасі винна українська влада так само, як і Росія, – Савченко

1327 Читать новость на русском
Савченко звинуватила українську владу в війні на Донбасі
Савченко звинуватила українську владу в війні на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Народний депутат Надія Савченко заявила, що українська влада та країна-агресор Росія становлять однакову загрозу для України.

Про це депутатка заявила в ефірі "1+1".

Читайте також: "На голову не налазить": як світ реагує на ситуацію з Савченко

"Не можна виграти війну проти зовнішнього ворога, якщо в тилу зрадник. Якщо в тилу тобі встромляють ножа в спину", - заявила нардеп.

Також, на уточнююче питання ведучого, на скільки відсотків винні українська влада і російський агресор, вона відповіла, що кожна сторона винна на 50%.

Окрім того, Савченко наголосила, що влада у Києві "здала" Крим, а потім дозволила розпочати війну на Сході України.

Нагадаємо, народний депутат України Надію Савченко потрапила у розділ "Чистилище" бази сайту "Миротворець". Її звинувачують в підготовці терористичних актів на території України на замовлення Росії і проросійських терористичних організацій та підготовці державного перевороту.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
сьогодні, 14:00 Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
Христина Бердинських 320
Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
сьогодні, 12:53 Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта
7457
Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
сьогодні, 13:28 Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
2640
Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
сьогодні, 13:42 Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
1086
Скрипаль і світова
сьогодні, 12:00 Скрипаль і світова "музика": реакція Заходу на отруєння шпигуна
Наталія Лебідь 1055
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук