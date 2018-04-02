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У ВР розглянуть законопроект про нацбезпеку, яким Порошенко може узурпувати владу

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У Верховній Раді хочуть пришвидшити розгляд законопроекту "Про національну безпеку". Законопроект досі не внесли до сесійної зали на голосування, не зважаючи на те, що його вже декілька тижнів розглядають у профільному комітеті.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондент 24 Каналу Анастасія Кримова.

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Внести це питання на голосування у ВР планують до 6 квітня.

Це пов'язано з тим, щоб синхронізувати всі основні напрямки співпраці України і НАТО,
– прокоментувала затримку Ірина Луценко, представник Президента України у ВР.

Крім президентського законопроекту в парламенті зареєстрували також альтернативний. Тож, в профільному комітеті вирішили створити робочу групу, яка об'єднала ці два законопроекти. Народні депутати вважають, що президентський варіант не є оптимальним, адже найбільша загроза – це узурпація влади Президентом України.

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До слова, Президент Петро Порошенко вніс законопроект про нацбезпеку як невідкладний. Втім, його досі не внесли у сесійну залу на голосування.

Також цього тижня на голосування можуть поставити президентський законопроект про валюту. Він передбачає валютну лібералізацію: чимало операцій будуть проводитись без валютного контролю. Водночас до 6 квітня обіцяють запровадити нульову декларацію та скасувати е-декларування для активістів.

Нагадаємо, народні депутати впевнені, що президентський законопроект про нацбезпеку залишає парламент без контролю над Збройними силами.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законопроект Петро Порошенко Президент України
Джерело: 24 Канал
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