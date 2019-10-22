У яких містах України забрудненість повітря перевищила норму: перелік

У п'яти українських містах концентрація оксиду вуглецю у повітрі перевищила гранично допустиму. Проте, це підвищення є нормальним для осіннього періоду і жодних надзвичайних ситуацій наразі не виникало.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу зауважив, що поширена напередодні стурбованість українців через забруднення повітря не має суттєвих підстав, передає журналістка 24 каналу.

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За його словами, мережа гідрометеорологічних організацій в постійному режимі веде спостереження за забрудненням повітря різними інгредієнтами, включно з оксидом вуглецю.

Кульбіда додав, що у всіх великих містах України концентрація оксиду вуглецю становить від 0,1 до 1,4, що перебуває в межах гранично допустимої концентрації (5 мікрограмів на метр кубічний).

Лише в Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові і Одесі відбулось перевищення гранично допустимої концентрації. Але таке перевищення є характерним для осіннього періоду,

– наголосив Кульбіда.

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Окрім оксиду вуглецю у повітрі є ще перевищення по деяких іншим показниках. Проте, це не є небезпечним.

"Нічого надзвичайного в Україні з точку зору атмосферного забруднення повітря не трапилося. Це звичні концентрації забрудників, які дуже часто повторюються", – підсумував він.

Що кажуть про забруднення повітря в Києві?Жителі Києва, які стежать за чистотою повітря в місті за допомогою спеціальних додатків і сайтів, останній тиждень скаржаться на перевищений рівень забруднення повітря у столиці.



Влада Києва переконує, що у повітрі столиці немає жодного масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин. Задимлення, яке спостерігають кияни, – це густі ранкові тумани. Ситуація у столиці покращиться, коли зміниться погода.