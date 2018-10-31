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      У Яванському морі виявили фюзеляж Boeing 737, що розбився у Індонезії

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      Дайвери зануряться на пошуки фюзеляжу 31 жовтня о 5 ранку
      Дайвери зануряться на пошуки фюзеляжу 31 жовтня о 5 ранку / Фото із соцмереж

      Рятувальники виявили місце знаходження фюзеляжу пасажирського літака Boeing 737, який зазнав аварії біля берегів Індонезії 29 жовтня.

      Про це повідомило видання Todayonline з посиланням на главу збройних сил країни маршала Хаді Тчахджанто.

      Читайте також: Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: відома причина аварії літака

      Зазначається, що пошукова команда вже з'ясувала координати, проте тепер потрібно підтвердити, що це дійсно фюзеляж.

      Ми рішуче віримо, що знайшли саме частину фюзеляжу JT610,
      – сказав Хаді Тчахджанто.

      Рятувальники використовували гідроакустичні прилади, щоб визначити, де знаходяться чорні ящики літака, що впав. Сигнал був виявлений на глибині 35 метрів, дайвери повинні почати занурення 31 жовтня близько п'ятої години ранку.

      Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.Лайнер здійснював рейс із JT-610 зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто.

      Аварія пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії:


       

      Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше ніж 120 напрямків.

      13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.

      Що відомо про Boeing 737 MAX?Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією". Пізніше там заявили, що візьмуть участь у технічному розслідуванні причин аварії літака.

      Теги: Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії авіація Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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