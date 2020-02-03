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      У ЄС розгорівся скандал, бо Туск зробив "безвідповідальну заяву": що сталося

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      Дональд Туск, ексголова Європейської ради / Getty Images

      Колишній голова Європейської ради Дональд Туск позитивно прокоментував ідею вступу до Євросоюзу незалежної Шотландії. Офіційний Лондон обурений, бо такі заяви, мовляв, можуть спровокувати сепаратизм у низці європейських країн.

      Про дипломатичний скандал, який став посмаком Brexit, розповіли у BBC.

      Нагадаємо, з 1 лютого Велика Британія більше не є членом Європейського Союзу

      Дональду Туску сказали, що от, мовляв, лідерка Шотландії Нікола Стерджен переконує, що "незалежна Шотландія прагне повного членства в ЄС". І запитали у політика, як він оцінить такі перспективи.

      Туск відповів обережно: "Я хочу зупинитися, щоб не сказати чогось занадто прямо". Однак разом із цим натякнув, що відчуває себе "дуже по-шотландському, надто після Brexit".

      Попри дипломатичні зауваження, що він поважає "внутрішні дебати у Великій Британії" й не має наміру втручатися, Туск все ж дав недвозначний коментар.

      Емоційно я не сумніваюся, що всі будуть у захваті тут, в Брюсселі, і в цілому в Європі. Якщо ж ви спитаєте про мої емоції, то це безумовно буде емпатія (співпереживання, розуміння – 24 канал),
      – сказав Туск.

      І додав, що, звісно, Шотландію (у разі здобуття країною незалежності) не приймуть до ЄС автоматично – формальностей та процедур слід дотриматися. 

      Дональд Туск – прем'єр Польщі у 2007 – 2014, з 2014 до 2019 був головою Європейської ради, а 20 листопада 2019 року став головою "Європейської народної партії", найбільшої у Європі міждержавної політичної сили. 

      У відповідь на висловлювання Туска британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що такі коментарі є "неєвропейськими й досить безвідповідальними", ба більше – можуть сприяти "сепаратистським тенденціям в Іспанії, Франції й Італії". 

      Я не впевнений, що європейські лідери, не кажучи вже про Велику Британію, насправді вітають такі висловлювання,
      – зазначив Рааб.

      Шотландія, незалежність і ЄС: що треба знати

      • Шотландія наразі є частиною Великої Британії. 18 вересня 2014 року відбувся референдум про незалежність, у результаті 55% шотландців висловилися проти.
      • Різні соцопитування у 2019 році показали, що ситуація майже не змінилася: незалежність підтримують лише від 32 до 38 відсотків опитаних.
      • Попри це у Шотландії на референдумі щодо Brexit більшість людей висловилися проти, причому так голосували якраз здебільшого прихильники незалежності.
      • Тож після завершення процесу виходу Британії з ЄС шотландські політики все частіше говорять про те, що Шотландія повинна знайти спосіб залишитися у складі ЄС.

      Варто знати: Британія без ЄС: що зміниться після Brexit і які його наслідки

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Дональд Туск Європа Євросоюз Велика Британія Шотландія Brexit
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