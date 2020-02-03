У ЄС розгорівся скандал, бо Туск зробив "безвідповідальну заяву": що сталося

Колишній голова Європейської ради Дональд Туск позитивно прокоментував ідею вступу до Євросоюзу незалежної Шотландії. Офіційний Лондон обурений, бо такі заяви, мовляв, можуть спровокувати сепаратизм у низці європейських країн.

Про дипломатичний скандал, який став посмаком Brexit, розповіли у BBC.

Нагадаємо, з 1 лютого Велика Британія більше не є членом Європейського Союзу

Дональду Туску сказали, що от, мовляв, лідерка Шотландії Нікола Стерджен переконує, що "незалежна Шотландія прагне повного членства в ЄС". І запитали у політика, як він оцінить такі перспективи.

Туск відповів обережно: "Я хочу зупинитися, щоб не сказати чогось занадто прямо". Однак разом із цим натякнув, що відчуває себе "дуже по-шотландському, надто після Brexit".

Попри дипломатичні зауваження, що він поважає "внутрішні дебати у Великій Британії" й не має наміру втручатися, Туск все ж дав недвозначний коментар.

Емоційно я не сумніваюся, що всі будуть у захваті тут, в Брюсселі, і в цілому в Європі. Якщо ж ви спитаєте про мої емоції, то це безумовно буде емпатія (співпереживання, розуміння – 24 канал),

– сказав Туск.

І додав, що, звісно, Шотландію (у разі здобуття країною незалежності) не приймуть до ЄС автоматично – формальностей та процедур слід дотриматися.

Дональд Туск – прем'єр Польщі у 2007 – 2014, з 2014 до 2019 був головою Європейської ради, а 20 листопада 2019 року став головою "Європейської народної партії", найбільшої у Європі міждержавної політичної сили.

У відповідь на висловлювання Туска британський міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що такі коментарі є "неєвропейськими й досить безвідповідальними", ба більше – можуть сприяти "сепаратистським тенденціям в Іспанії, Франції й Італії".

Я не впевнений, що європейські лідери, не кажучи вже про Велику Британію, насправді вітають такі висловлювання,

– зазначив Рааб.

Шотландія, незалежність і ЄС: що треба знати

Шотландія наразі є частиною Великої Британії. 18 вересня 2014 року відбувся референдум про незалежність, у результаті 55% шотландців висловилися проти.

Різні соцопитування у 2019 році показали, що ситуація майже не змінилася: незалежність підтримують лише від 32 до 38 відсотків опитаних.

Попри це у Шотландії на референдумі щодо Brexit більшість людей висловилися проти, причому так голосували якраз здебільшого прихильники незалежності.

Тож після завершення процесу виходу Британії з ЄС шотландські політики все частіше говорять про те, що Шотландія повинна знайти спосіб залишитися у складі ЄС.

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