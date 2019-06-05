У Зеленського пояснили, чи скасують субсидії українцям

Радниця Володимира Зеленського з правових питань Ірина Венедіктова заявила, що українців не позбавлятимуть субсидій на оплату житлово-комунальних послуг через низький рівень життя в країні.

Таку думку вона висловила у прямому ефірі 24 каналу.

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"Слуга народу" – це лібертаріанська інтернет-партія. Лібертаріанство передбачає мінімізацію сплату податків, що може сподобатись людям в Україні, а також скасування субсидій людям, адже вони впродовж свого життя мають подбати про свою старість. То партія "Слуга народу" ліберальна чи лібертаріанська?

– Нам треба почекати три дні, коли буде з'їзд партії (8 червня, – 24 канал). Адже зараз ми будемо тикати "пальцем в небо". В нас були виступи наших експертів щодо податкової системи та економічної ситуації. Мені здається, що загальним терміном "лібертаріанство", що має абсолютно різні течії, ми не будемо покриватися. Тому що це спрощує можливість людей говорити про якісь речі з "Вікіпедії", а краще говорити не про це, а про конкретну нашу програму.

Партія "Слуга народу" народу буде відстоювати те, аби у людей були соціальні гарантії? Будуть надаватись субсидії?

– Звичайно. Ми зараз без цього не можемо обійтися. Як ми можемо відмовити людям, які стоять на краю виживання? Щодо податків так само в нас є достатньо складна система. Про це треба говорити окремо, тому брати все під одну гребінку не можна.

Що таке субсидія?Це цільова та раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

То податки таки будуть в Україні?

– Звичайно, що податки будуть.

Про напрямки реформування податкової системи від команди Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу