У Зеленського через Facebook шукають ще одного голову ОДА

Секретар Національної інвестиційної ради та 4 номер "Слуги народу" Давид Арахамія запитує, кого призначити губернатором Миколаївської області.

Своє питання до жителів Миколаївщини він залишив у соціальній мережі Facebook.

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Водночас Арахамія попросив користувачів соцмережі "накидати кандидатів" у коментарях.

Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури?

– пише він.

Так, завданнями майбутнього губернатора будуть "зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон", а також "із прибережної зони зробити цукерку".

Давид Арахамія – блогер та IT-підприємець. Президент Володимир Зеленський 24 червня призначив його секретарем Національної інвестиційної ради.

Нещодавно сам глава держави із таким ж проханням звернувся до жителів Львівщини. Тоді президент запропонував трьох кандидатів – Дениса Шмигаля, Максима Козицького, Маркіяна Мальського, Саме Мальського рекомендували користувачі – його кандидатуру 26 червня схвалив Кабмін.