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      У Зеленського через Facebook шукають ще одного голову ОДА

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      Арахамія шукає голову ОДА Миколаїщини через Facebook
      Арахамія шукає голову ОДА Миколаїщини через Facebook / Радіо Свобода

      Секретар Національної інвестиційної ради та 4 номер "Слуги народу" Давид Арахамія запитує, кого призначити губернатором Миколаївської області.

      Своє питання до жителів Миколаївщини він залишив у соціальній мережі Facebook.

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      Водночас Арахамія попросив користувачів соцмережі "накидати кандидатів" у коментарях.

      Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури? 
      – пише він.

      Так, завданнями майбутнього губернатора будуть "зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон", а також "із прибережної зони зробити цукерку".

      Давид Арахамія – блогер та IT-підприємець. Президент Володимир Зеленський 24 червня призначив його секретарем Національної інвестиційної ради.

      Нещодавно сам глава держави із таким ж проханням звернувся до жителів Львівщини. Тоді президент запропонував трьох кандидатів – Дениса Шмигаля, Максима Козицького, Маркіяна Мальського, Саме Мальського рекомендували користувачі – його кандидатуру 26 червня схвалив Кабмін.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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