У Зеленського через Facebook шукають ще одного голову ОДА
Секретар Національної інвестиційної ради та 4 номер "Слуги народу" Давид Арахамія запитує, кого призначити губернатором Миколаївської області.
Своє питання до жителів Миколаївщини він залишив у соціальній мережі Facebook.
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Водночас Арахамія попросив користувачів соцмережі "накидати кандидатів" у коментарях.
Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури?
– пише він.
Так, завданнями майбутнього губернатора будуть "зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон", а також "із прибережної зони зробити цукерку".
Давид Арахамія – блогер та IT-підприємець. Президент Володимир Зеленський 24 червня призначив його секретарем Національної інвестиційної ради.
Нещодавно сам глава держави із таким ж проханням звернувся до жителів Львівщини. Тоді президент запропонував трьох кандидатів – Дениса Шмигаля, Максима Козицького, Маркіяна Мальського, Саме Мальського рекомендували користувачі – його кандидатуру 26 червня схвалив Кабмін.